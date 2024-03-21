Описание приготовления:
Плов с мясом нутрии получается очень ароматным и не склеивается за счет приготовления в духовке. К тому же за ним не нужно следить и практически прикладывать силы. При желании можно вместе с репчатым луком добавить морковь соломкой. Мясо нутрии за счет добавления сливочного масла получается не сухим и очень нежным.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Плов
Состав / Ингредиенты:
- Мясо нутрии 500 Грамм
- Рис 200 Грамм (для плова)
- Лук репчатый 1 Штука
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Масло сливочное 25 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Специи По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
231 ккал
Калорийность
12 г
Белки
7 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Плов из нутрии»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с нутрией.
Рис промойте и отварите в соленой воде до полуготовности. Рис откиньте на сито и промойте, дайте воде стечь.
Мясо нутрии сполосните, обсушите и порежьте на кусочки, посолите и посыпьте специями, перемешайте. В казан выложите сливочное масло и налейте растительное. Разогрейте масло на среднем огне и обжарьте нутрию со всех сторон.
Репчатый лук почистите и порежьте, добавьте к нутрии и перемешайте.
Выложите томатную пасту, лавровый лист и перемешайте.
Добавьте к мясу полуготовый рис, посолите, поперчите и перемешайте.
В казан налейте горячую воду на высоту 1/3 плова.
Казан закройте крышкой или фольгой для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Готовый плов с нутрией достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!