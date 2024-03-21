Описание приготовления:

Плов с мясом нутрии получается очень ароматным и не склеивается за счет приготовления в духовке. К тому же за ним не нужно следить и практически прикладывать силы. При желании можно вместе с репчатым луком добавить морковь соломкой. Мясо нутрии за счет добавления сливочного масла получается не сухим и очень нежным.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

Мясо нутрии 500 Грамм

Рис 200 Грамм (для плова)

Лук репчатый 1 Штука

Томатная паста 2 Ст. ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Масло сливочное 25 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Специи По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

231 ккал

Калорийность

12 г

Белки

7 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов из нутрии»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с нутрией.

Рис промойте и отварите в соленой воде до полуготовности. Рис откиньте на сито и промойте, дайте воде стечь.

Мясо нутрии сполосните, обсушите и порежьте на кусочки, посолите и посыпьте специями, перемешайте. В казан выложите сливочное масло и налейте растительное. Разогрейте масло на среднем огне и обжарьте нутрию со всех сторон.

Репчатый лук почистите и порежьте, добавьте к нутрии и перемешайте.

Выложите томатную пасту, лавровый лист и перемешайте.

Добавьте к мясу полуготовый рис, посолите, поперчите и перемешайте.

В казан налейте горячую воду на высоту 1/3 плова.

Казан закройте крышкой или фольгой для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Готовый плов с нутрией достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!