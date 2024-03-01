Ваши родные будут в восторге: готовим сочные фрикадельки с грибами и курицей

Приготовьте на обед вкусные куриные фрикадельки. По этому рецепту они получатся идеальными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используются шампиньоны. Однако вы можете взять и другие грибы на свой вкус.

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Рецепт фрикаделек с грибами и курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного фарша;

– репчатый лук (средний);

– 1 средняя морковь;

– 3 ломтика батона;

– 1 куриное яйцо;

– 3 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец.

Для соуса:

– 10 шампиньонов;

– репчатый лук (средний);

– зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка пшеничной муки;

– 800 граммов сметаны или сливок;

– соль;

– черный молотый перец;

– мускатный орех на кончике ножа.

Приготовление:

Замочите ломтики батона водой или молоком, нарежьте лук средними кусками. Натрите на мелкой терке морковь и чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе, батон отожмите от жидкости и добавьте к куриному фаршу. Добавьте специи, перемешайте и сформируйте фрикадельки. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, ведь будут еще тушиться в соусе с грибами. Для соуса нарежьте репчатый лук, измельчите чеснок и произвольно нарежьте шампиньоны. К сметане или сливкам добавьте муку, перемешайте. В той же сковороде поджарьте лук для соуса до золотистой корочки, добавьте чеснок, грибы, перемешайте ложкой и залейте все сметаной или сливками. Добавьте специи, мускатный орех и доведите до кипения. Отправьте в соус фрикадельки. Закройте их крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.

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