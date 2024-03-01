ГлавнаяРецептыВаши родные будут в восторге: готовим сочные фрикадельки с грибами и курицей Ваши родные будут в восторге: готовим сочные фрикадельки с грибами и курицей На чтение: 2 минуты Приготовьте на обед вкусные куриные фрикадельки. По этому рецепту они получатся идеальными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используются шампиньоны. Однако вы можете взять и другие грибы на свой вкус. Стоит попробовать Идеальный ужин, который не бьет по кошельку: простой рецепт в духовке Рецепт фрикаделек с грибами и курицей Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов куриного фарша; – репчатый лук (средний); – 1 средняя морковь; – 3 ломтика батона; – 1 куриное яйцо; – 3 зубчика чеснока; – соль; – черный молотый перец. Для соуса: – 10 шампиньонов; – репчатый лук (средний); – зубчик чеснока; – 1 столовая ложка пшеничной муки; – 800 граммов сметаны или сливок; – соль; – черный молотый перец; – мускатный орех на кончике ножа. Приготовление: Замочите ломтики батона водой или молоком, нарежьте лук средними кусками. Натрите на мелкой терке морковь и чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе, батон отожмите от жидкости и добавьте к куриному фаршу. Добавьте специи, перемешайте и сформируйте фрикадельки. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, ведь будут еще тушиться в соусе с грибами. Для соуса нарежьте репчатый лук, измельчите чеснок и произвольно нарежьте шампиньоны. К сметане или сливкам добавьте муку, перемешайте. В той же сковороде поджарьте лук для соуса до золотистой корочки, добавьте чеснок, грибы, перемешайте ложкой и залейте все сметаной или сливками. Добавьте специи, мускатный орех и доведите до кипения. Отправьте в соус фрикадельки. Закройте их крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлетки из куриной печени. Поделитесь с друзьями