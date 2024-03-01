Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с помело и виноградом. Вместо салатного микса можно использовать рукколу или свежий шпинат, а грецкие орехи заменить на кедровые или кешью. Виноград подойдет любой, но лучше всего подойдут сорта без косточек.
Назначение: На ужин / Романтический ужин / Легкий ужин Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Помело 100 Грамм
- Виноград 50 Грамм
- Орехи грецкие 20 Грамм
- Салатный микс 60 Грамм (романо, радиччо, фриссе)
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Сок лимонный 2 Ст. ложки
- Сироп 1 Чайная ложка (у меня сироп топинамбура)
Количество порций 2
Калорийность
147 ккал
Калорийность
1 г
Белки
11 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с помело и виноградом»
Подготовьте все ингредиенты.
Выложите салатный микс в тарелку для подачи.
Помело очистите от кожуры, затем разделите на дольки и очистите от пленок. Разделите дольки на небольшие кусочки.
Виноград помойте, обсушите, разрежьте каждую ягоду пополам. Грецкие орехи подсушите в сухой сковороде и крупно порубите.
Для заправки смешайте лимонный сок с оливковым маслом и сиропом топинамбура.
Выложите в миску с салатными листьями помело, виноград и грецкие орехи. Полейте заправкой и сразу подавайте салат.
Салат с помело и виноградом готов, приятного вам аппетита!