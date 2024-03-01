Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с помело и виноградом. Вместо салатного микса можно использовать рукколу или свежий шпинат, а грецкие орехи заменить на кедровые или кешью. Виноград подойдет любой, но лучше всего подойдут сорта без косточек.

Назначение: На ужин / Романтический ужин / Легкий ужин Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Помело 100 Грамм

Виноград 50 Грамм

Орехи грецкие 20 Грамм

Салатный микс 60 Грамм (романо, радиччо, фриссе)

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Сок лимонный 2 Ст. ложки

Сироп 1 Чайная ложка (у меня сироп топинамбура)

Количество порций 2

Калорийность

147 ккал

Калорийность

1 г

Белки

11 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с помело и виноградом»

Подготовьте все ингредиенты.

Выложите салатный микс в тарелку для подачи.

Помело очистите от кожуры, затем разделите на дольки и очистите от пленок. Разделите дольки на небольшие кусочки.

Виноград помойте, обсушите, разрежьте каждую ягоду пополам. Грецкие орехи подсушите в сухой сковороде и крупно порубите.

Для заправки смешайте лимонный сок с оливковым маслом и сиропом топинамбура.

Выложите в миску с салатными листьями помело, виноград и грецкие орехи. Полейте заправкой и сразу подавайте салат.

Салат с помело и виноградом готов, приятного вам аппетита!