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Салат с помело и виноградом

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Салат с помело и виноградом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с помело и виноградом. Вместо салатного микса можно использовать рукколу или свежий шпинат, а грецкие орехи заменить на кедровые или кешью. Виноград подойдет любой, но лучше всего подойдут сорта без косточек.
Назначение: На ужин / Романтический ужин / Легкий ужин Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Помело 100 Грамм
  • Виноград 50 Грамм
  • Орехи грецкие 20 Грамм
  • Салатный микс 60 Грамм (романо, радиччо, фриссе)
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Сок лимонный 2 Ст. ложки
  • Сироп 1 Чайная ложка (у меня сироп топинамбура)

Количество порций 2

Калорийность

147 ккал

Калорийность

1 г

Белки

11 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с помело и виноградом»

Салат с помело и виноградом

Подготовьте все ингредиенты.

Салат с помело и виноградом

Выложите салатный микс в тарелку для подачи.

Салат с помело и виноградом

Помело очистите от кожуры, затем разделите на дольки и очистите от пленок. Разделите дольки на небольшие кусочки.

Салат с помело и виноградом

Виноград помойте, обсушите, разрежьте каждую ягоду пополам. Грецкие орехи подсушите в сухой сковороде и крупно порубите.

Салат с помело и виноградом

Для заправки смешайте лимонный сок с оливковым маслом и сиропом топинамбура.

Салат с помело и виноградом

Выложите в миску с салатными листьями помело, виноград и грецкие орехи. Полейте заправкой и сразу подавайте салат.

Салат с помело и виноградом

Салат с помело и виноградом готов, приятного вам аппетита!

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