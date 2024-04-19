Вашу пасху узнают из тысячи: блогер показала простой рецепт творожной выпечки «Тирамису»

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее пасха отличалась от других. Что ж, некоторым это удается более чем вполне, и все — благодаря особым рецептам.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пасха со вкусом тирамису – это уникальная возможность сделать так, чтобы ваш вкусный стол обсуждали еще долго. Нужно будет немного поколдовать, но поверьте – оно того точно стоит.

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Рецепт творожного кулича «Тирамису»

Время: 1 час + время на пропитку

Порций: 1

Ингредиенты:

– 400 грамм кисломолочного сыра;

– 3 столовые ложки сахара;

– 80 грамм сметаны (20%);

– 10 грамм ванильного сахара;

– 80 грамм сгущенного молока;

– 60 грамм сливочного масла (82%);

– печенье савоярди;

– какао без сахара.