Вашу пасху узнают из тысячи: блогер показала простой рецепт творожной выпечки «Тирамису»

Приготовление:
- В глубокой миске взбиваем творог, сахар, ванилин и сметану.
- Отдельно взбиваем масло и сгущенное молоко.
- Соединяем смеси и хорошо взбиваем.
- Завариваем крепкий кофе и добавляем немного коньяка.
- Берем большую миску. На дно ставим кулинарное кольцо. Сверху – форму для творожной пасхи, которую в 2 слоя застилаем марлей.
- Выкладываем следующие слои: творожная смесь, какао, смоченное в кофе печенье савоярди. Чередуем слои, пока не заполним форму.
- Последним верхним слоем должна быть творожная смесь. Закрываем марлей и дощечкой или другим грузом.
- Ставим в холодильник на 8 – 12 часов.
- По желанию можно украсить пасху сливками или шоколадом.
Приятного аппетита!
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