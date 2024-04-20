Описание приготовления:
Это блюдо можно приготовить в любое время года, главное, чтобы в наличии были необходимые ингредиенты. Можно сделать заготовки и впрок, сохранив фаршированные перцы в своей морозильной камере. Это блюдо так популярно во многих семьях, ведь любят его все! Обязательно приготовьте и побалуйте своих близких!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Болгарский перец 5 Штук (5-8 штук в зависимости от размеров, сколько войдёт в кастрюлю)
- Фарш 500 Грамм (смешанный)
- Рис 80 Грамм
- Лук 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Лавровый лист 2 Штуки
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Сметанa 3 Ст. ложки
- Вода 600 Миллилитров (по факту)
- Соль По вкусу (для фарша)
- Специи По вкусу (для фарша)
Количество порций 5
Калорийность
126 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Перцы с фаршем и рисом фаршированные рецепт в кастрюле»
Подготовьте ингредиенты.
Рис промойте и отварите в подсоленной воде в течение 10 минут (до полуготовности). Затем откиньте на сито и промойте водой.
В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите нарезанный лук и тёртую морковь. Готовьте 5-7 минут на среднем огне, периодически помешивая.
В миске соедините фарш, промытый рис и обжаренные овощи. Добавьте по вкусу соль и специи, хорошо перемешайте. Начинка готова.
Приготовьте соус для тушения перцев. Соедините сметану, томатную пасту и воду. Отрегулируйте на соль и перемешайте. Можно добавить 1 ст.л. муки, чтобы соус приобрёл бархатистость и щепотку-две сахара, для более сбалансированного вкуса.
Для фаршировки выбирайте сладкие болгарские перцы, желательно одного размера. Количество зависит от размеров вашей кастрюли, в которой вы будете их тушить. Аккуратно срежьте верхушку, удалите коробочку с семенами и промойте перцы под проточной водой.
Наполните перцы подготовленной начинкой. Выложите их в кастрюлю или в сковороду с высокими краями, можно взять казанок или утятницу. Если у вас остались перцы, можно их заморозить, а если осталось немного фарша, то просто сформируйте тефтельки и выложите их сверху. Они прекрасно приготовятся и у вас получится в прямом смысле два блюда в одном.
Добавьте соус и лавровый лист. Перец можно прикрыть "крышечками". Доведите до кипения, включите минимальный огонь и тушите под крышкой 40 минут.
Перцы с фаршем и рисом фаршированные в кастрюле готовы.
Наивкуснейшие перцы можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!