Тарт со спаржей: рецепт ароматной выпечки от Валерия Пономаря

Вкусный и ароматный тарт никого не оставит равнодушным. К тому же он очень полезный.

Спаржа – овощ, который может похвастаться массой полезных свойств. Ее можно по праву назвать витаминным комплексом, так как в ней содержатся следующие группы витаминов: A, B1, B2, B9, C, E, K. Такое большое их количество не может не сказываться самым позитивным образом на функционировании различных систем организма. Кроме того, она очень богата клетчаткой, которая помогает восстановлению поврежденных тканей внутренних органов, нормализует пищеварительные процессы, положительно влияет на мышечные ткани, блокирует поступление в кровь холестерина и так далее. Поэтому в рационе спаржа обязательно должна быть. Тем более, что из нее можно приготовить множество вкуснейших блюд. Рецептом одного из них поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.

Тарт со спаржей

Ингредиенты:

спаржа — 300 гр;

слоеное листовое тесто — 2 шт;

пармезан — 100 гр;

петрушка — 1 ст. л;

чеснок — 1 зубчик;

соль с перцем по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л;

хамон — 4–5 слайсов;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Очистить спаржу, обломав твердую часть и по краям снять пленку овощечисткой.

Слоеное тесто (не дрожжевое) раскатать толщиной 2–3 мм, края можно завернуть. Чтобы тесто по центру не надувалось, вилкой сделать отверстия.

Натереть пармезан, распределить его равномерно по поверхности теста и выложить спаржу.

Петрушку, чеснок, оливковое масло и хамон смешать между собой и разложить по всей поверхности.

Еще немного оливкового масла добавить сверху, края теста смазать яйцом и запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 20 минут в режиме «верх и низ» с конвекцией.

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