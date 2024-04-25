Описание приготовления:
Красочные голубцы можно подать и на праздничный стол! Вам необязательно весь день стоять у плиты — голубцы легко приобрести в супермаркете в замороженном виде. Полуфабрикаты легко приготовит даже школьник. Главное — сделать вкусную заливку, в которой полуфабрикаты будут тушиться. Пробуйте!
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Голубцы
Состав / Ингредиенты:
- Голубцы 15 Штук (небольшого размера)
- Морковь 1 Штука (одна небольшого размера или половина крупной)
- Лук репчатый 1 Штука
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Сметана 4 Ст. ложки
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Вода 150 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 3
Калорийность
97 ккал
Калорийность
5 г
Белки
6 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Замороженные голубцы на сковороде»
Подготовьте указанные ингредиенты. Замороженные голубцы слегка разморозьте буквально за 20 минут до начала приготовления. Лук и морковь очистите и промойте в воде.
Нарежьте луковицу мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с мелкими ячейками. Прогрейте растительное масло в сковороде и выложите в емкость все нарезки. Обжарьте в течение 3-4 минут до румяности.
Затем добавьте томатную пасту и сметану, посолите и поперчите массу. Поджарьте 1-2 минуты.
Влейте горячую воду и перемешайте. Доведите всю массу до кипения.
Выложите замороженные голубцы в заливку, накройте сковороду крышкой и тушите на умеренном нагреве голубцы примерно 15-20 минут в зависимости от их величины.
Когда голубцы проварятся и внутри, выключите нагрев — ваше блюдо полностью готово!
Выложите горячие голубцы на тарелки и полейте их заливкой. По желанию можно присыпать блюдо измельченной зеленью. Приятного вам аппетита!