Описание приготовления:

Красочные голубцы можно подать и на праздничный стол! Вам необязательно весь день стоять у плиты — голубцы легко приобрести в супермаркете в замороженном виде. Полуфабрикаты легко приготовит даже школьник. Главное — сделать вкусную заливку, в которой полуфабрикаты будут тушиться. Пробуйте!

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Голубцы

Состав / Ингредиенты:

Голубцы 15 Штук (небольшого размера)

Морковь 1 Штука (одна небольшого размера или половина крупной)

Лук репчатый 1 Штука

Томатная паста 2 Ст. ложки

Сметана 4 Ст. ложки

Масло растительное 40 Миллилитров

Вода 150 Миллилитров

Соль 2 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 3

Калорийность

97 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Замороженные голубцы на сковороде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Замороженные голубцы слегка разморозьте буквально за 20 минут до начала приготовления. Лук и морковь очистите и промойте в воде.

Нарежьте луковицу мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с мелкими ячейками. Прогрейте растительное масло в сковороде и выложите в емкость все нарезки. Обжарьте в течение 3-4 минут до румяности.

Затем добавьте томатную пасту и сметану, посолите и поперчите массу. Поджарьте 1-2 минуты.

Влейте горячую воду и перемешайте. Доведите всю массу до кипения.

Выложите замороженные голубцы в заливку, накройте сковороду крышкой и тушите на умеренном нагреве голубцы примерно 15-20 минут в зависимости от их величины.

Когда голубцы проварятся и внутри, выключите нагрев — ваше блюдо полностью готово!

Выложите горячие голубцы на тарелки и полейте их заливкой. По желанию можно присыпать блюдо измельченной зеленью. Приятного вам аппетита!