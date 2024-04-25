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Замороженные голубцы на сковороде

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Замороженные голубцы на сковороде

Описание приготовления:

Красочные голубцы можно подать и на праздничный стол! Вам необязательно весь день стоять у плиты — голубцы легко приобрести в супермаркете в замороженном виде. Полуфабрикаты легко приготовит даже школьник. Главное — сделать вкусную заливку, в которой полуфабрикаты будут тушиться. Пробуйте!
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Голубцы

Состав / Ингредиенты:

  • Голубцы 15 Штук (небольшого размера)
  • Морковь 1 Штука (одна небольшого размера или половина крупной)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Сметана 4 Ст. ложки
  • Масло растительное 40 Миллилитров
  • Вода 150 Миллилитров
  • Соль 2 Щепотки
  • Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 3

Калорийность

97 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Замороженные голубцы на сковороде»

Замороженные голубцы на сковороде

Подготовьте указанные ингредиенты. Замороженные голубцы слегка разморозьте буквально за 20 минут до начала приготовления. Лук и морковь очистите и промойте в воде.

Замороженные голубцы на сковороде

Нарежьте луковицу мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с мелкими ячейками. Прогрейте растительное масло в сковороде и выложите в емкость все нарезки. Обжарьте в течение 3-4 минут до румяности.

Замороженные голубцы на сковороде

Затем добавьте томатную пасту и сметану, посолите и поперчите массу. Поджарьте 1-2 минуты.

Замороженные голубцы на сковороде

Влейте горячую воду и перемешайте. Доведите всю массу до кипения.

Замороженные голубцы на сковороде

Выложите замороженные голубцы в заливку, накройте сковороду крышкой и тушите на умеренном нагреве голубцы примерно 15-20 минут в зависимости от их величины.

Замороженные голубцы на сковороде

Когда голубцы проварятся и внутри, выключите нагрев — ваше блюдо полностью готово!

Замороженные голубцы на сковороде

Выложите горячие голубцы на тарелки и полейте их заливкой. По желанию можно присыпать блюдо измельченной зеленью. Приятного вам аппетита!

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