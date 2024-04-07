Описание приготовления:

Вафли получаются очень вкусными! Мягкие, с легким ванильным ароматом — просто идеальное дополнение к чашечке свежезаваренного чая или кофе.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли / Венские вафли

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Молоко 250 Миллилитров

Сахарная пудра 50 Грамм

Мука пшеничная 120 Грамм

Соль 1 Щепотка

Ванилин 1 Штука (пакетик)

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

227 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Венские вафли в силиконовой форме»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вафель.

В миску вбейте куриные яйца и перемешайте с солью венчиком.

Добавьте сахарную пудру и ванилин и снова перемешайте.

Влейте растительное масло без запаха.

Следом влейте молоко комнатной температуры. Перемешайте тщательно тесто.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте тщательно.

Тесто должно быть как жирная сметана, не сильно густым.

Силиконовую форму для вафель смажьте каплей масла и вылейте тесто. Поставьте в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 25-30 минут.

Достаньте готовые вафли из духовки и оставьте на столе в форме еще минут на 10, затем аккуратно их достаньте.

Украсьте вафли по своему желанию и подавайте как теплыми, так и холодными. Приятного аппетита!