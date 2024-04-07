Описание приготовления:
Вафли получаются очень вкусными! Мягкие, с легким ванильным ароматом — просто идеальное дополнение к чашечке свежезаваренного чая или кофе.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли / Венские вафли
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Молоко 250 Миллилитров
- Сахарная пудра 50 Грамм
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Ванилин 1 Штука (пакетик)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
227 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Венские вафли в силиконовой форме»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вафель.
В миску вбейте куриные яйца и перемешайте с солью венчиком.
Добавьте сахарную пудру и ванилин и снова перемешайте.
Влейте растительное масло без запаха.
Следом влейте молоко комнатной температуры. Перемешайте тщательно тесто.
Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте тщательно.
Тесто должно быть как жирная сметана, не сильно густым.
Силиконовую форму для вафель смажьте каплей масла и вылейте тесто. Поставьте в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 25-30 минут.
Достаньте готовые вафли из духовки и оставьте на столе в форме еще минут на 10, затем аккуратно их достаньте.
Украсьте вафли по своему желанию и подавайте как теплыми, так и холодными. Приятного аппетита!