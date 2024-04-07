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Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

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Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

Капуста — это овощ, богатый витаминами, минералами и клетчаткой. Она может быть полезна для организма человека по нескольким причинам.

Во-первых, в капусте высокое содержание витаминов и минералов. Она способна похвастаться множеством витаминов С, К, А, В6. Также в капусте есть минералы — калий, магний, марганец и железо. Эти вещества помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, а также укрепляют иммунную систему.

Во-вторых, капуста является хорошим источником клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина и контролировать вес.

Расскажем, как приготовить капустный блин на завтрак.

Ингредиенты для капустного блина:

  • Капуста — 300 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Сливочное масло — 40 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Перец сладкий — ½ шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Мука — 3 ст.л.;
  • Разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • Сыр — 100 г.

Приготовление капустного блина:

Шинкуем мелко капусту, натираем на крупной терке морковь. Очищенный от внутренностей болгарский перец и лук нарезаем полукольцами, сыр нарезаем маленькими кубиками.

В отдельную миску разбиваем яйца, солим, смешиваем со сметаной, мукой и разрыхлителем.

Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем до мягкости лук.

Выкладываем к луку морковь, обжариваем тоже до мягкости. Затем выкладываем болгарский перец и капусту, тушим на медленном огне под крышкой, пока не осядет.

Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

Солим капусту, перемешиваем, вливаем к капусте жидкое тесто.

Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

Распределяем тесто с овощами по всей поверхности сковороды, посыпаем сыром.

Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

Жарим блин под крышкой до тех пор, пока не расплавится сыр на поверхности.

Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

Остается только посыпать блин зеленью, например, укропом. Получается сытный капустный блин на завтрак.

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