Мало кто так готовит капусту. Невероятно вкусно и сытно: капустный блин на завтрак

Капуста — это овощ, богатый витаминами, минералами и клетчаткой. Она может быть полезна для организма человека по нескольким причинам.

Во-первых, в капусте высокое содержание витаминов и минералов. Она способна похвастаться множеством витаминов С, К, А, В6. Также в капусте есть минералы — калий, магний, марганец и железо. Эти вещества помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, а также укрепляют иммунную систему.

Во-вторых, капуста является хорошим источником клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина и контролировать вес.

Расскажем, как приготовить капустный блин на завтрак.

Ингредиенты для капустного блина:

Капуста — 300 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Сливочное масло — 40 г;

Морковь — 1 шт.;

Перец сладкий — ½ шт.;

Соль — щепотка;

Яйца — 4 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Мука — 3 ст.л.;

Разрыхлитель — ½ ч.л.;

Сыр — 100 г.

Приготовление капустного блина:

Шинкуем мелко капусту, натираем на крупной терке морковь. Очищенный от внутренностей болгарский перец и лук нарезаем полукольцами, сыр нарезаем маленькими кубиками.

В отдельную миску разбиваем яйца, солим, смешиваем со сметаной, мукой и разрыхлителем.

В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем до мягкости лук.

Выкладываем к луку морковь, обжариваем тоже до мягкости. Затем выкладываем болгарский перец и капусту, тушим на медленном огне под крышкой, пока не осядет.

Солим капусту, перемешиваем, вливаем к капусте жидкое тесто.

Распределяем тесто с овощами по всей поверхности сковороды, посыпаем сыром.

Жарим блин под крышкой до тех пор, пока не расплавится сыр на поверхности.

Остается только посыпать блин зеленью, например, укропом. Получается сытный капустный блин на завтрак.