Перед ними не устоит никто: готовим синабоны с вишней и шоколадом

Синабоны – известные на весь мир булочки с корицей. Приготовьте их с вишнями и шоколадом – все домашние будут в восторге.

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Они получатся даже лучше, чем в кондитерской. А нежный соус превратит синабоны в настоящий шедевр.

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Синабоны с вишнями и шоколадом

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты для опары:

– 300 миллилитров молока;

– 10 граммов сухих дрожжей (25 граммов свежих);

– 60 граммов сахара;

– 150 граммов муки.

Тесто:

– щепотка соли;

– 110 граммов яиц;

– 90 граммов сахара;

– 460 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 125 граммов масла 82%.

Начинка:

– 125 граммов сливочного масла;

– 160 граммов сахара;

– 20 граммов корицы;

– 300 граммов вишни;

– 100 граммов измельченного шоколада.

Заливка:

– 540 граммов сметаны 20 – 25%;

– 100 граммов сахара.

Приготовление:

Замешайте все ингредиенты для опары и дайте хорошо подойти. Добавьте яйца и сахар. Хорошо перемешайте, добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто и в конце вмешайте кусочками масло комнатной температуры. Лучше все это делать комбайном. Дайте тесту подойти. Раскатайте тесто тоненьким прямоугольником на столе. На него намажьте мягкое сливочное масло и посыпьте смесью сахара и корицы. Наверх выложите вишню и шоколад. Заверните в рулет и нарежьте нитью на 18 – 20 булочек. Выложите на противень и дайте хорошо подойти. Выпекайте при температуре 185 градусов до зарумянивания. Смешайте ингредиенты для заливки. Как только достанете булочки из духовки, полейте их подготовленной заливкой.

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