Весенний салат «Вкуснота». Мы готовили его на уроках труда в школе: 3 минуты и готово

Рецептов салатов очень много в интернете. Причем, с каждым днем появляются новые рецепты как замысловатые, так и элементарно простые. Поэтому не нужно зацикливаться только на приготовлении традиционных салатов по типу Оливье и Сельди под Шубой. Всегда пробуйте новые салаты, чтобы праздничный стол выглядел разнообразным.
Правильное приготовление салатов также играет большую роль. Помните, что нельзя смешивать холодные и горячие компоненты в салате. Лучше дождаться, пока все ингредиенты будут комнатной температуры.
Также стоит нарезать все продукты одинаково. Это позволит чувствовать все вкусы в салате.
Создадим на кухне простой салат “Вкуснота”.
Ингредиенты:
- морковь — 2 шт.;
- мандарины — 3 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 1 ст.л.;
- соль — щепотка;
- сыр.
Приготовление:
Натираем очищенную морковь на мелкой терке. Очищенные мандарины избавляемся от лишней пленки и нарезаем каждую дольку надвое. Выкладываем мандарины в миску к моркови.
Пропускаем к мандаринам и моркови через пресс зубчики чеснока. Натираем на крупной терке сыр.
Заправляем салат майонезом, солим и перчим.
Посыпаем салат сыром и тщательно все перемешиваем.
Сыр в салат можно не добавлять, но с ним блюдо получается пикантнее. Салат сочный и необычный за счет мандаринов в составе.