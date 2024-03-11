Весенний салат «Вкуснота». Мы готовили его на уроках труда в школе: 3 минуты и готово

Рецептов салатов очень много в интернете. Причем, с каждым днем появляются новые рецепты как замысловатые, так и элементарно простые. Поэтому не нужно зацикливаться только на приготовлении традиционных салатов по типу Оливье и Сельди под Шубой. Всегда пробуйте новые салаты, чтобы праздничный стол выглядел разнообразным.

Правильное приготовление салатов также играет большую роль. Помните, что нельзя смешивать холодные и горячие компоненты в салате. Лучше дождаться, пока все ингредиенты будут комнатной температуры.

Также стоит нарезать все продукты одинаково. Это позволит чувствовать все вкусы в салате.

Создадим на кухне простой салат “Вкуснота”.

Ингредиенты:

морковь — 2 шт.;

мандарины — 3 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 1 ст.л.;

соль — щепотка;

сыр.

Приготовление:

Натираем очищенную морковь на мелкой терке. Очищенные мандарины избавляемся от лишней пленки и нарезаем каждую дольку надвое. Выкладываем мандарины в миску к моркови.

Пропускаем к мандаринам и моркови через пресс зубчики чеснока. Натираем на крупной терке сыр.

Заправляем салат майонезом, солим и перчим.

Посыпаем салат сыром и тщательно все перемешиваем.

Сыр в салат можно не добавлять, но с ним блюдо получается пикантнее. Салат сочный и необычный за счет мандаринов в составе.