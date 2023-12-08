Винегрет «Классический». Такой заправки вы ещё не пробовали

Винегрет считается одним из самых простых в приготовлении салатов. Он появился довольно давно, при этом до сих пор держит планку популярности среди населения многих стран. Везде готовят винегрет по-разному. Добавляют заправки, острые продукты, морскую капусту, грибы, орехи и прочее. Однако, один компонент винегрета остается неизменным — свекла. Без свеклы невозможно представить вкус винегрета.

Во многих европейских странах готовят винегрет с бататом и свеклой. В Азии в винегрет добавляют грибы и свои разновидности капусты.

Настоящий винегрет не подразумевает множества компонентов в составе. Иначе, этот салат не назывался бы простым.

Приготовим классический винегрет.

Ингредиенты для винегрета:

Картофель — 4 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Свёкла — 3 шт.;

Лук красный — 1 шт.;

Огурец маринованный — 3 шт.;

Фасоль консервированная — 200 г;

Капуста квашеная — 150 г;

Горчица дижонская — 1 ч.л.;

Уксус яблочный — 1/2 ч.л.;

Нерафинированное растительное масло — 4 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление винегрета:

Запекаем в духовке заранее картофель, морковь и свеклу. Очищаем овощи и нарезаем маленьким кубиком. Аналогично нарезаем маринованные огурцы и красный лук.

Выкладываем маринованные огурцы, лук, свеклу, морковь и картофель в салатник, добавляем квашеную капусту и фасоль.

Для заправки в отдельной миске смешиваем горчицу с маслом, яблочным уксусом и солью.

Заправляем салат данной заправкой и тщательно перемешиваем.

Вместо этой заправки можно просто полить салат нерафинированным маслом. Также вместо маринованных огурцов нередко используются квашенные.