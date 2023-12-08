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Винегрет «Классический». Такой заправки вы ещё не пробовали

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Винегрет «Классический». Такой заправки вы ещё не пробовали

Винегрет считается одним из самых простых в приготовлении салатов. Он появился довольно давно, при этом до сих пор держит планку популярности среди населения многих стран. Везде готовят винегрет по-разному. Добавляют заправки, острые продукты, морскую капусту, грибы, орехи и прочее. Однако, один компонент винегрета остается неизменным — свекла. Без свеклы невозможно представить вкус винегрета.

Во многих европейских странах готовят винегрет с бататом и свеклой. В Азии в винегрет добавляют грибы и свои разновидности капусты.

Настоящий винегрет не подразумевает множества компонентов в составе. Иначе, этот салат не назывался бы простым.

Приготовим классический винегрет.

Ингредиенты для винегрета:

  • Картофель — 4 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Свёкла — 3 шт.;
  • Лук красный — 1 шт.;
  • Огурец маринованный — 3 шт.;
  • Фасоль консервированная — 200 г;
  • Капуста квашеная — 150 г;
  • Горчица дижонская — 1 ч.л.;
  • Уксус яблочный — 1/2 ч.л.;
  • Нерафинированное растительное масло — 4 ст.л.;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление винегрета:

Запекаем в духовке заранее картофель, морковь и свеклу. Очищаем овощи и нарезаем маленьким кубиком. Аналогично нарезаем маринованные огурцы и красный лук.

Выкладываем маринованные огурцы, лук, свеклу, морковь и картофель в салатник, добавляем квашеную капусту и фасоль.

Для заправки в отдельной миске смешиваем горчицу с маслом, яблочным уксусом и солью.

Заправляем салат данной заправкой и тщательно перемешиваем.

Винегрет «Классический». Такой заправки вы ещё не пробовали

Винегрет «Классический». Такой заправки вы ещё не пробовали

Вместо этой заправки можно просто полить салат нерафинированным маслом. Также вместо маринованных огурцов нередко используются квашенные.

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