Винегрет «Классический». Такой заправки вы ещё не пробовали

Винегрет считается одним из самых простых в приготовлении салатов. Он появился довольно давно, при этом до сих пор держит планку популярности среди населения многих стран. Везде готовят винегрет по-разному. Добавляют заправки, острые продукты, морскую капусту, грибы, орехи и прочее. Однако, один компонент винегрета остается неизменным — свекла. Без свеклы невозможно представить вкус винегрета.
Во многих европейских странах готовят винегрет с бататом и свеклой. В Азии в винегрет добавляют грибы и свои разновидности капусты.
Настоящий винегрет не подразумевает множества компонентов в составе. Иначе, этот салат не назывался бы простым.
Приготовим классический винегрет.
Ингредиенты для винегрета:
- Картофель — 4 шт.;
- Морковь — 2 шт.;
- Свёкла — 3 шт.;
- Лук красный — 1 шт.;
- Огурец маринованный — 3 шт.;
- Фасоль консервированная — 200 г;
- Капуста квашеная — 150 г;
- Горчица дижонская — 1 ч.л.;
- Уксус яблочный — 1/2 ч.л.;
- Нерафинированное растительное масло — 4 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление винегрета:
Запекаем в духовке заранее картофель, морковь и свеклу. Очищаем овощи и нарезаем маленьким кубиком. Аналогично нарезаем маринованные огурцы и красный лук.
Выкладываем маринованные огурцы, лук, свеклу, морковь и картофель в салатник, добавляем квашеную капусту и фасоль.
Для заправки в отдельной миске смешиваем горчицу с маслом, яблочным уксусом и солью.
Заправляем салат данной заправкой и тщательно перемешиваем.
Вместо этой заправки можно просто полить салат нерафинированным маслом. Также вместо маринованных огурцов нередко используются квашенные.