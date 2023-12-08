Воздушный калач с маком, орехами и вареньем послужит идеальным вариантом десерта для рождественского стола. Выглядит такая выпечка очень красиво и оригинально. А до чего же она эффектная в разрезе!

Этот рождественский десерт не поставит вас перед тяжелым выбором начинки. Здесь всё просто: останавливаться на каком-то одном наполнении не нужно. Возьмите и орешки, и мак, и ягодное варенье, чтобы испечь изумительно вкусное лакомство.

Как приготовить пышный калач с маком, орехами и вишней

Чтобы вишневая начинка не вытекла из выпечки, вам следует использовать кукурузный крахмал. Добавьте необходимое его количество с целью загустить варенье. Также можете использовать слегка охлажденное повидло, которое точно не вытечет из калача.

Ингредиенты

Пшеничная мука550 г Яйцо2 шт. Сахар210 г Ванильный сахар20 г Дрожжи20 г Соль0,5 ч. л. Молоко375 мл Сливочное масло75 г Грецкие орехи150 г Сметана75 г Мак150 г Вишневое варенье100 г Кукурузный крахмал1,5 ст. л.

Приготовление

Замешиваем тесто. В небольшую емкость вливаем 100 мл теплого молока. Разводим в нём свежие дрожжи. Всыпаем 60 г сахара и 20 г пшеничной муки. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут.В большую емкость просеиваем 480 г пшеничной муки. Всыпаем 10 г ванильного сахара и соль. Вливаем дрожжевую смесь. Хорошенько перемешиваем. Добавляем яйцо и сметану. Снова перемешиваем все ингредиенты.Вливаем 125 мл молока и 45 г растопленного сливочного масла. Замешиваем руками однородное тесто. Накрываем его пищевой пленкой. Убираем тесто в тепло на 1,5–2 часа. За это время дважды его обминаем. Готовим 3 вида начинки. При помощи измельчителя превращаем грецкие орехи в крошку. Добавляем к ним 50 г обычного и 5 г ванильного сахара. Вливаем 70 мл горячего молока. Тщательно перемешиваем. Оставляем ореховую начинку на 10 минут на кухне.В отдельной емкости соединяем молотый мак с 50 г обычного и 5 г ванильного сахара. Вливаем 80 мл горячего молока. Перемешиваем всё и оставляем мак запариваться при комнатной температуре, накрыв миску крышкой.В небольшую емкость выкладываем вишневое варенье. Добавляем к нему кукурузный крахмал. Хорошенечко перемешиваем всё.Разделяем тесто на 3 равные части. Раскатываем их в прямоугольные пласты. Отступаем от краев 2 см и на каждую заготовку выкладываем свою начинку (на одну помещаем ореховую, на вторую — маковую, на третью — вишневую). Равномерно их распределяем. Сворачиваем всё в 3 разных рулета, плотно их защипывая. Выкладываем их рядом друг с другом. С одной стороны соединяем заготовки и плетем из них косичку. Скрепляем второй край. Скручиваем косичку в калач.Выкладываем полученную заготовку на противень, застеленный пергаментом. Берем стеклянную банку, рассчитанную на 500 мл. Смазываем ее дно и бока подсолнечным маслом. Помещаем банку в отверстие калача. Готовим сахарную посыпку. Выкладываем в миску 30 г охлажденного сливочного масла, нарезанного кусочками. Добавляем к нему 50 г сахара и такое же количество муки. Перетираем всё руками в мелкую крошку.Взбиваем яйцо. Смазываем им калач. Посыпаем его готовой крошкой. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готово!

Обязательно дождитесь, пока калач с начинкой остынет, а затем теплым нарежьте его на порционные кусочки. Лучше всего делать это за столом, чтобы ваши родные также смогли насладиться потрясающим видом этой шикарной выпечки.