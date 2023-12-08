Заварное тесто для эклеров классическое – это простая в исполнении и вкусная основа для ярких домашних десертов. Лучшие кулинарные варианты для традиционного теста мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями. Берите на заметку и приступайте к приготовлениям!

Классическое заварное тесто для эклеров в домашних условиях

Классическое заварное тесто для эклеров в домашних условиях несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовые эклеры порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку!

Ингредиенты –+0.75 кг.

Мука 150 гр.

Молоко коровье 125 мл.

Вода 125 мл.

Масло сливочное 100 гр.

Сахар-песок 10 гр.

Соль 1 щепотка

Яйцо куриное 220 гр.

Шаги 30 мин.

Классическое заварное тесто для эклеров легко можно приготовить в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты по списку. В кастрюлю вливаем молоко и воду. Выкладываем сюда сливочное масло, добавляем соль и сахар. Ставим кастрюлю с содержимым на плиту и доводим до кипения, периодически помешивая. Сразу высыпаем в кипящую смесь всю муку. Быстро перемешиваем содержимое до образования однородного плотного теста. Нагреваем тесто еще около 4 минут, периодически помешивая. Убираем тесто с огня и перекладываем его в чашу миксера. Даем тесту немного остыть. Постепенно добавляем сюда куриные яйца и перемешиваем. Хорошенько вымешиваем все содержимое до образования однородного тягучего теста. Классическое заварное тесто для эклеров в домашних условиях готово. Приступайте к дальнейшему приготовлению привлекательных десертов!

Заварное тесто для эклеров и профитролей на желтках

Заварное тесто для эклеров и профитролей на желтках получается очень нежным и удобным в работе. На такой основе домашние эклеры и профитроли получаются невероятно воздушными и привлекательными. Для замешивания теста берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 550 гр.

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Маргарин – 100 гр.

Желтки яичные – 4 шт.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок маргарина.

Шаг 2. Маргарин кладем в кастрюлю и растапливаем его на небольшом огне.

Шаг 3. Вливаем сюда воду и доводим содержимое до кипения.

Шаг 4. Высыпаем сюда всю муку и хорошенько перемешиваем до однородности. Прогреваем массу еще пару минут.

Шаг 5. Слегка остужаем заготовку и разбиваем сюда яичные желтки.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем тесто с желтками до однородности.

Шаг 7. Заварное тесто для эклеров и профитролей на желтках готово. Выпекайте аппетитные угощения!

Заварное тесто для эклеров на маргарине

Заварное тесто для эклеров на маргарине каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовые эклеры порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Маргарин – 125 гр.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 4 шт.

Мука – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем воду в большую кастрюлю.

Шаг 2. Сюда же добавляем маргарин.

Шаг 3. Устанавливаем кастрюлю с содержимым на небольшом огне. Растапливаем маргарин и доводим до кипения.

Шаг 4. Добавляем сюда муку и начинаем перемешивать.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем массу и прогреваем ее еще пару минут.

Шаг 6. Даем тесту немного остыть, отправляем сюда куриные яйца. Взбиваем содержимое до полной однородности с помощью миксера.

Шаг 7. Заварное тесто для эклеров на маргарине готово. Используйте в дальнейшем при приготовлении аппетитного лакомства!

Тесто на растительном масле для эклеров

Тесто на растительном масле для эклеров – это очень простой и быстрый в исполнении кулинарный вариант для ваших домашних десертов. Такое тесто получается невероятно нежным и удобным в работе. Для приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Яйцо – 280 гр.

Молоко – 100 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления теста.

Шаг 2. В сотейник выливаем воду, молоко, растительное масло и добавляем соль.

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку через мелкое сито. Ее нужно напитать кислородом и избавить от комочков.

Шаг 4. Сотейник с жидкими продуктами ставим на огонь и доводим до кипения.

Шаг 5. В кипящую жидкость высыпаем подготовленную муку и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Подсушиваем массу на плите еще пару минут.

Шаг 7. Перекладываем тесто в глубокую миску и даем немного остыть. Далее добавляем яйца и тщательно все перемешиваем.

Шаг 8. Тесто на растительном масле для эклеров готово. Используйте в дальнейшем при приготовлении аппетитных десертов для ваших праздников!

Заварное тесто на молоке для эклеров

Заварное тесто на молоке для эклеров порадует нежной и воздушной текстурой. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких аппетитными десертами.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 140 гр.

Яйцо – 5 шт.

Молоко – 125 мл.

Вода – 125 мл.

Масло сливочное 82% – 110 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В кастрюлю выливаем молоко и воду, добавляем соль, сахар и сливочное масло. Ставим заготовку на огонь и доводим до кипения.

Шаг 3. В кипящую массу вводим необходимое количество муки.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем содержимое и подсушиваем на небольшом огне еще 2-3 минуты.

Шаг 5. Убираем продукт с огня и даем ему немного остыть. По одному вмешиваем сюда куриные яйца.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем тесто с яйцами до образования однородной тягучей массы.

Шаг 7. Заварное тесто на молоке для эклеров готово. Используйте по назначению!

Заварное тесто для эклеров на сливочном масле

Заварное тесто для эклеров на сливочном масле несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Из такого теста эклеры выйдут невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Берите на заметку!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 4 шт.

Вода – 1,5 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления теста.

Шаг 2. В кастрюлю выливаем воду и доводим ее до кипения. Сразу же сюда кладем сливочное масло.

Шаг 3. Даем маслу растопиться и добавляем соль.

Шаг 4. Затем высыпаем указанное количество муки.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем тесто до однородного состояния.

Шаг 6. Прогреваем тесто на слабом огне еще пару минут.

Шаг 7. Даем тесту немного остыть и разбиваем сюда куриные яйца. Взбиваем содержимое до однородности.

Шаг 8. Заварное тесто для эклеров на сливочном масле готово. Используйте в дальнейшем при приготовлении аппетитных эклеров!

Тесто для эклеров без яиц

Тесто для эклеров без яиц – это простой и быстрый вариант основы для ваших аппетитных десертов. Такое тесто выходит очень нежным. С ним легко работать, а готовые угощения получаются удивительно нежными и аппетитными. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 200 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления теста.

Шаг 2. Кладем кусок размягченного сливочного масла в кастрюлю.

Шаг 3. Выливаем сюда указанное количество молока.

Шаг 4. Даем заготовке закипеть и высыпаем сюда муку с солью. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. Перекладываем заготовку на стол, присыпанный мукой. Вымешиваем продукт руками.

Шаг 6. Формируем из полученной массы шарик и затягиваем его пищевой пленкой до полного остывания. Также вы можете положить тесто в целлофановый пакет.

Шаг 7. Тесто для эклеров без яиц готово. Используйте по назначению!

Заварное тесто для эклеров на воде

Заварное тесто для эклеров на воде несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт выйдет нежным и воздушным. Из него получатся невероятно вкусные и аппетитные лакомства для вашего стола.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Вода – 1 ст.

Масло сливочное – 75 гр.

Яйцо – 6 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю выливаем воду и ставим все это на плиту.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество сливочного масла.

Шаг 3. Отправляем его в кастрюлю с водой и добавляем соль.

Шаг 4. Прогреваем и полностью растапливаем масло.

Шаг 5. В кипящую жидкость вводим муку.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 7. Прогреваем плотную массу еще пару минут и убираем с огня.

Шаг 8. Вводим в заготовку куриные яйца.

Шаг 9. Тщательно вымешиваем содержимое до образования тягучего однородного теста.

Шаг 10. Заварное тесто для эклеров на воде готово. Используйте в дальнейших приготовлениях!