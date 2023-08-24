Витаминная бомба: рецепт легкого летнего салата для тех, кто на диете

Чтобы салат получился максимально вкусным и полезным, берите для него только свежие овощи и зелень.
Легкий овощной салат с зеленью и оливковым маслом – хороший способ утолить голод и не набрать лишние калории. Своим рецептом очень простого в приготовлении летнего салата поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян. Он получается питательным, аппетитным и богат витаминами. Чтобы блюдо получилось как можно вкуснее, лучше использовать свежие овощи и зелень.
Витаминный летний салат
Ингредиенты:
микс салатов (можно взять любые салатные листья) или пекинская капуста;
помидоры;
редис;
огурцы,
моцарелла (или фета, или брынза);
оливковое масло;
лимонный сок;
сушеный чеснок по желанию;
белый, черный кунжут;
соль, перец, ароматные травы по вкусу.
Способ приготовления:
Овощи и зелень помыть, дать стечь воде. Все порезать, листья салата порвать руками, смешать в глубокой миске, добавить оливковое масло, соль, перец, специи, сбрызнуть соком лимона.
Такой салат можно употреблять, как отдельное блюдо, особенно для тех, кто на диете и правильно питается, а также добавлять его к гарнирам на обед или на ужин.
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