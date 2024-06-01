Вкусная намазка на хлеб: съедается моментально. Быстрая закуска на любой случай

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Намазки — это разнообразные пасты, которые намазывают на хлеб, крекеры или овощи. Они могут быть сладкими или солёными, и их состав зависит от культурных и кулинарных традиций разных стран мира.

Во Франции распространены намазки из сливочного сыра, например, бри или камамбер. Также популярны различные паштеты, особенно из дичи или фуа-гра.

Итальянская кухня предлагает множество вариантов намазок, включая песто из базилика и кедровых орешков, томатный соус пассата или моцареллу с помидорами и базиликом.

На Ближнем Востоке распространены хумус, тхина (паста из кунжута) и бабагануш (закуска из баклажанов). Эти намазки часто подают с лавашом или питой.

Приготовим домашнюю простую намазку для завтрака.

Ингредиенты:

плавленый сырок — шт.;

вареные яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст.л.;

горчица — ч.л.;

черный молотый перец — щепотка;

соль — щепотка.

Приготовление намазки:

Натираем на крупной терке плавленый сырок. Можно заранее его положить в морозилку, чтобы было легче его натереть.

К сыру натираем вареные яйца также на крупной терке. Добавляем в смесь сметану и горчицу, высыпаем черный молотый перец и соль.

Смешиваем все компоненты. Слегка подсушиваем хлеб на сухой горячей сковороде и намазываем на него массу.

Фото: www.youtube.com

Получается простой сытный бутерброд. Все продукты для этого завтрака бюджетные и доступные.