Вкуснее, чем шашлык: приготовила и не пожалела. Сочное мясо на луковой подушке в духовке

Есть люди, которые отказываются от употребления в пищу мяса свиньи. Часто это происходит по религиозным соображениям. Также свинину, как и другие виды мяса не едят вегетарианцы. Однако, остальные люди вполне нормально относятся к свинине.
Плюсом употребления этого вида мяса в пищу является насыщение организма минералами — кальцием, магнием, фосфором и прочими. Эти минералы необходимы для нормализации нервной проводимости. Мясо свиньи участвует в формировании костей и скелета в целом.
Конечно, можно заменить свинину на другие продукты. Но, лучше все же включать в рацион мясо свиньи. Расскажем, как приготовить запеченную свинину.
Ингредиенты для запеченной свинины:
- Свинина – 1 кг;
- Лук – 6 шт.;
- Вода – 300 мл;
- Уксус 9% — 40 мл;
- Сахар – 1 ст.л.;
- Соль – 1,5 ч.л.
Приготовление запеченной свинины:
Нарезаем свинину на небольшие кусочки. Измельчаем в мясорубке или через терку луковицу, выкладываем его к мясным кусочкам.
Высыпаем к луку и свинине любимые специи, соль и тщательно перемешиваем компоненты.
Накрываем смесь лука и свинины пищевой пленкой и оставляем мариноваться на пару часов.
Нарезаем полукольцами остальные луковицы. В миску выливаем воду и уксус, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем.
Выкладываем в миску луковые полукольца, полностью погружаем в жидкость.
Маринуем лук 10-15 минут. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем маринованный лук — заранее сливаем уксусную воду.
На луковую подушку кладем свинину, накрываем фольгой блюдо и выпекаем в духовке при 220 градусах 30 минут.
Затем снимаем фольгу и выпекаем также при 200 градусах полчаса.
Подавать свинину рекомендуется вместе с луковой подушкой, на которой она готовилась. Так получается отменное мясо, украшаем его дополнительно зеленью.