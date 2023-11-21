Вкуснее, чем шашлык: приготовила и не пожалела. Сочное мясо на луковой подушке в духовке

Есть люди, которые отказываются от употребления в пищу мяса свиньи. Часто это происходит по религиозным соображениям. Также свинину, как и другие виды мяса не едят вегетарианцы. Однако, остальные люди вполне нормально относятся к свинине.

Плюсом употребления этого вида мяса в пищу является насыщение организма минералами — кальцием, магнием, фосфором и прочими. Эти минералы необходимы для нормализации нервной проводимости. Мясо свиньи участвует в формировании костей и скелета в целом.

Конечно, можно заменить свинину на другие продукты. Но, лучше все же включать в рацион мясо свиньи. Расскажем, как приготовить запеченную свинину.

Ингредиенты для запеченной свинины:

Свинина – 1 кг;

Лук – 6 шт.;

Вода – 300 мл;

Уксус 9% — 40 мл;

Сахар – 1 ст.л.;

Соль – 1,5 ч.л.

Приготовление запеченной свинины:

Нарезаем свинину на небольшие кусочки. Измельчаем в мясорубке или через терку луковицу, выкладываем его к мясным кусочкам.

Высыпаем к луку и свинине любимые специи, соль и тщательно перемешиваем компоненты.

Накрываем смесь лука и свинины пищевой пленкой и оставляем мариноваться на пару часов.

Нарезаем полукольцами остальные луковицы. В миску выливаем воду и уксус, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем.

Выкладываем в миску луковые полукольца, полностью погружаем в жидкость.

Маринуем лук 10-15 минут. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем маринованный лук — заранее сливаем уксусную воду.

На луковую подушку кладем свинину, накрываем фольгой блюдо и выпекаем в духовке при 220 градусах 30 минут.

Затем снимаем фольгу и выпекаем также при 200 градусах полчаса.

Подавать свинину рекомендуется вместе с луковой подушкой, на которой она готовилась. Так получается отменное мясо, украшаем его дополнительно зеленью.