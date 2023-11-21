Рецепт: Драники белорусские — готовим в блендере

Ингредиенты:

картофель — 1кг;

мука пшеничная — 1,5 ст.л;

соль — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Стыдно признаться, но будучи белоруской, я очень много лет готовила драники по совсем не белорусскому рецепту. Я добавляла к картофелю яйцо, а это можно сказать преступно. Равносильно макаронам с кетчупом, от которых у итальянцев сердце останавливается. Но я умею признавать ошибки и сегодня хочу поделиться с вами максимально традиционным белорусским рецептом драников. Но все же с одним исключением — в рецепте присутствует мука. Позже я объясню зачем она нужна.

Для начала нам необходимо измельчить картофель. Для этого подойдет мелкая терка либо блендер. Драники натертые на крупной терке тоже имеют место быть, но это уже не белорусский вариант, а скорее украинский или польский.

Я же воспользуюсь блендером, потому что это быстрее и проще, чем тереть на терке. Перед тем, как отправить картофель в блендер его надо нарезать на небольшие кусочки.

Измельчаем картофель в однородную кашицу.

К измельченному картофелю добавляем соль и муку.

Считается, что идеально правильный рецепт белорусских драников это исключительно картофель и соль и никаких посторонних ингредиентов, таких как лук, мука, яйца, манка и т. п. Но я все же добавляю немного муки. Так драники получаются более хрустящие и золотистые.

Жарим драники на хорошо разогретой сковороде на довольно сильном огне. Если у вас электроплита, с 10-ю температурными режимами, то выбирайте 7 или 8.

Если хотите получить хрустящие драники, то жарить надо в большом количестве подсолнечного масла.

Но не волнуйтесь, что драники напитаются маслом и будут очень жирные. Это легко решается с помощью бумажных полотенец, на которые мы выкладываем готовые драники и даем лишнему маслу стечь.

Подаем драники со сметаной или мачанкой. А кто не боится жира, попробуйте горячие драники смазать сливочным маслом. Да, это очень жирно и калорийно, но безумно вкусно.

Драники получаются хрустящими и держат форму даже после остывания. Конечно же самые вкусные они когда только-только приготовлены, но можно также жарить такие драники впрок и разогревать в микроволновке.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин.