С горячими бутербродами-рулетиками не могут сравниться никакие сэндвичи. Так как хрустящая панировка и тянущийся сыр внутри не дают другим блюдам даже шанс на победу. Если вам не терпится побаловать близких утром чем-то ну очень вкусным, подайте к столу трубочки из лаваша с ветчиной. Домашние будут в полном восторге!

Для формовки таких трубочек вы можете использовать как классический пшеничный лаваш, так и темный армянский. Если почувствуете необходимость, можете смазать основу каким-то соусом или же просто небольшим количества кетчупа с майонезом. Тогда начинка будет более сочной.

Как быстро приготовить трубочки из лаваша с ветчиной и сыром

В холодильнике нет ветчины, а позавтракать такой вкуснотищей всё же хочется? Используйте вместо нее копченую колбасу, чтобы поместить на лаваш. А уже затем приступайте к добавлению сыра и приданию трубочкам должного вида.

Ингредиенты

Лаваш1 шт. Ветчина300 г Плавленый сыр100 г Твердый сыр100 г Яйцо2 шт. Молоко30 мл Панировочные сухари100 г Паприка1 ч. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Берем лист лаваша. Нарезаем его на прямоугольные заготовки размером приблизительно 10 на 12 см. Натираем на терке твердый сыр. Ветчину нарезаем тонкими кружочками, плавленый сыр — слайсами.На прямоугольную заготовку из лаваша выкладываем мясо. Сверху на ветчину помещаем сыр. Подворачиваем боковые края лаваша и заворачиваем всё в плотный рулет. Проделываем это со всеми ингредиентами. Готовим панировку. В глубокую емкость вбиваем яйца. Вливаем молоко. Хорошенько всё взбиваем до однородной смеси. В отдельной миске смешиваем панировочные сухари с молотой паприкой и солью.Каждый рулет обмакиваем в яичной смеси со всех сторон. Затем обваливаем заготовки в панировке. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с каждой стороны до золотистой корочки.

Если вы подаете это блюдо не на завтрак, а в качестве перекуса, советуем дополнить его ароматным чесночным соусом. Для этого возьмите сметану. Промойте немного свежего укропа и измельчите его. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте к сметане зелень, чеснок и соль по вкусу. Хорошенько перемешайте все ингредиенты, а затем подайте самодельный соус к золотистым трубочкам в хрустящей панировке. Приятного аппетита!