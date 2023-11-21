С горячими бутербродами-рулетиками не могут сравниться никакие сэндвичи. Так как хрустящая панировка и тянущийся сыр внутри не дают другим блюдам даже шанс на победу. Если вам не терпится побаловать близких утром чем-то ну очень вкусным, подайте к столу трубочки из лаваша с ветчиной. Домашние будут в полном восторге!
Для формовки таких трубочек вы можете использовать как классический пшеничный лаваш, так и темный армянский. Если почувствуете необходимость, можете смазать основу каким-то соусом или же просто небольшим количества кетчупа с майонезом. Тогда начинка будет более сочной.
Как быстро приготовить трубочки из лаваша с ветчиной и сыром
В холодильнике нет ветчины, а позавтракать такой вкуснотищей всё же хочется? Используйте вместо нее копченую колбасу, чтобы поместить на лаваш. А уже затем приступайте к добавлению сыра и приданию трубочкам должного вида.
Ингредиенты
Лаваш1 шт. Ветчина300 г Плавленый сыр100 г Твердый сыр100 г Яйцо2 шт. Молоко30 мл Панировочные сухари100 г Паприка1 ч. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Берем лист лаваша. Нарезаем его на прямоугольные заготовки размером приблизительно 10 на 12 см.
Натираем на терке твердый сыр. Ветчину нарезаем тонкими кружочками, плавленый сыр — слайсами.На прямоугольную заготовку из лаваша выкладываем мясо. Сверху на ветчину помещаем сыр. Подворачиваем боковые края лаваша и заворачиваем всё в плотный рулет. Проделываем это со всеми ингредиентами.
Готовим панировку. В глубокую емкость вбиваем яйца. Вливаем молоко. Хорошенько всё взбиваем до однородной смеси. В отдельной миске смешиваем панировочные сухари с молотой паприкой и солью.Каждый рулет обмакиваем в яичной смеси со всех сторон. Затем обваливаем заготовки в панировке. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с каждой стороны до золотистой корочки.
Если вы подаете это блюдо не на завтрак, а в качестве перекуса, советуем дополнить его ароматным чесночным соусом. Для этого возьмите сметану. Промойте немного свежего укропа и измельчите его. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте к сметане зелень, чеснок и соль по вкусу. Хорошенько перемешайте все ингредиенты, а затем подайте самодельный соус к золотистым трубочкам в хрустящей панировке. Приятного аппетита!