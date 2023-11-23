Вкуснее, чем торт. Десерт без муки, манки и масла: научила всех подруг так готовить

Многие знают про такой торт как чизкейк. Откуда пришел к нам столь трендовый десерт?

Большинство людей утверждает, что чизкейк появился в Америке. Аргументом для этого вывода люди делают тот факт, что один из самых покупаемых чизкейков называют Нью-Йорк.

Отчасти люди правы, трендовый десерт с современным рецептом пришел к нам из США. Но, чизкейк намного старше, чем открытие Америки в целом.

Родиной чизкейка стоит считать Древнюю Грецию. Там этот десерт в первозданном виде готовили примерно 4000 лет назад.

Сейчас способ приготовления чизкейка изменился.

Ингредиенты для чизкейка:

творог — 600 г;

сметана — 200 г;

яйцо — 4 шт.;

сахар — 120 г;

крахмал — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

соль — щепотка.

Приготовление чизкейка:

В миску с творогом добавляем сметану. Отделаем белки от желтков, желтки выкладываем к сметане и творогу, высыпаем крахмал.

При помощи погружного блендера взбиваем творожную массу до однородной массы без комочков. Отдельно взбиваем до пышных устойчивых пиков белки при помощи миксера.

Постепенно к белкам добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Продолжаем взбивать белки до соединения продуктов.

Аккуратно вводим белковую массу в творожную, перемешиваем лопаткой. Застилаем форму для выпечки пергаментом, перекладываем в нее творожную массу.

Выпекаем торт при 160 градусах 45-50 минут.

Доставать чизкейк из формы можно только после полного остывания.

Украсить торт можно йогуртом или сметаной, а также фруктами и ягодами.