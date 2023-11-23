Вкуснее, чем торт. Десерт без муки, манки и масла: научила всех подруг так готовить

Многие знают про такой торт как чизкейк. Откуда пришел к нам столь трендовый десерт?
Большинство людей утверждает, что чизкейк появился в Америке. Аргументом для этого вывода люди делают тот факт, что один из самых покупаемых чизкейков называют Нью-Йорк.
Отчасти люди правы, трендовый десерт с современным рецептом пришел к нам из США. Но, чизкейк намного старше, чем открытие Америки в целом.
Родиной чизкейка стоит считать Древнюю Грецию. Там этот десерт в первозданном виде готовили примерно 4000 лет назад.
Сейчас способ приготовления чизкейка изменился.
Ингредиенты для чизкейка:
- творог — 600 г;
- сметана — 200 г;
- яйцо — 4 шт.;
- сахар — 120 г;
- крахмал — 50 г;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- соль — щепотка.
Приготовление чизкейка:
В миску с творогом добавляем сметану. Отделаем белки от желтков, желтки выкладываем к сметане и творогу, высыпаем крахмал.
При помощи погружного блендера взбиваем творожную массу до однородной массы без комочков. Отдельно взбиваем до пышных устойчивых пиков белки при помощи миксера.
Постепенно к белкам добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Продолжаем взбивать белки до соединения продуктов.
Аккуратно вводим белковую массу в творожную, перемешиваем лопаткой. Застилаем форму для выпечки пергаментом, перекладываем в нее творожную массу.
Выпекаем торт при 160 градусах 45-50 минут.
Доставать чизкейк из формы можно только после полного остывания.
Украсить торт можно йогуртом или сметаной, а также фруктами и ягодами.