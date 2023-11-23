Рецепт: Летний салат «Экзотика» с манго, апельсином и моцареллой — Что приготовить из манго? Невероятно вкусный салат и удивительное сочетание ингредиентов.

Ингредиенты:
манго — 1 шт.;
апельсин — 1 шт.;
моцарелла — 200 г;
сыр твердый — 100 г;
болгарский перец красный — 1 шт.;
лук-шалот — 1 шт.;
соль сахар — по вкусу;
масло растительное — 30 мл;
сок лайма — 1 ч.л.;
лайм — 1 шт.
Способ приготовления: Думали, что приготовить из манго, нашли в интернете рецепт салата с манго, чуть-чуть изменили и получилось яркое летнее блюдо с фантастическим вкусом!
Одно крупное смелое манго очищаем и нарезаем мякоть крупными кубиками.
Один крупный апельсин также очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
Для этого салата нужен лук. Лучше взять лук-шалот, у него более мягкий и нежный вкус, без горечи. Лук-шалот нарезаем тонкими четверть-кольцами.
Один сладкий болгарский перец красного цвета очищаем от семян и мелко нарезаем.
С овощами все, теперь добавляем сыр. У нас в салате «Экзотика» будет два вида сыра. Моцареллу нарезаем крупными кусочками, твердый сыр чуть помельче.
Добавляем соль по вкусу и буквально щепотку сахара, просто чтобы подчеркнуть сладость свежих фруктов.
Заправляем салат растительным маслом, добавляем сок одной небольшой дольки лайма и перемешиваем все ингредиенты.
Перекладываем на тарелку, в качестве украшения можно использовать дольки свежего лайма.
Салат получился необыкновенно вкусным. Очень удачное сочетание манго, сыра и сладкого перца.
Время приготовления: 15 мин.