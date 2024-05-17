Вкуснее, чем торт: ванильный банановый десерт. Отменный банановый пудинг

Точное происхождение бананового пудинга неизвестно, но предполагается, что он появился в XIX веке в Северной Америке.
Банановый пудинг представляет собой десерт из заварного крема, сверху покрытого бананами и ванильной глазурью. Этот десерт стал популярным благодаря своему вкусу и текстуре.
В разных странах банановый пудинг может иметь свои особенности. Например, в США его часто готовят с ванилью и корицей, а в Великобритании — с карамельным соусом.
Сегодня банановый пудинг остаётся популярным десертом во многих странах мира. Он может быть приготовлен с различными добавками, что позволяет создавать множество вариаций этого десерта.
Ингредиенты:
- молоко — 650 мл;
- желтки — 4 шт.;
- сахар — 125 г;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 30 г;
- ванильная паста — 2 ч. л.;
- сливки 35% — 150 г;
- сахарная пудра — 15 г;
- банан — 3 шт.;
Ингредиенты для печенья:
- сахар — 80 г;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 150 г;
- яйцо — шт.;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.;
- разрыхлитель — 2 г.
Приготовление бананового пудинга:
В сотейник с молоком высыпаем ⅓ от всего количества сахара, добавляем ванильную пасту и на среднем огне доводим до первых пузырьков. В желтки высыпаем остатки сахара и соль, перемешиваем венчиком до растворения песчинок.
Высыпаем к желткам крахмал, перемешиваем. Вливаем постепенно в желтковую смесь горячее молоко, смешиваем компоненты.
Выкладываем полученную массу из желтков в сотейник. Варим смесь на среднем огне, доводим до загустения. Варим крем при загустении 3-4 минуты постоянно помешивая.
Кладем в кремовую основу сливочное масло, перемешиваем. Перекладываем пудинг в отдельную тару, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.
Для ванильного печенья в мягкое сливочное масло высыпаем сахар и ванильный экстракт, разбиваем яйцо и перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель в сливочную массу, замешиваем тесто.
Выкладываем небольшие порции теста на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 10-15 минут. В сливки высыпаем сахарную пудру, взбиваем.
Отдельно взбиваем заварную остывшую основу, добавляем ее постепенно в сливки, аккуратно взбиваем венчиком. В тарелку кладем ⅓ часть пудинга, на него вторым слоем выкладываем кружочки бананов.
На банановый слой кладем слегка измельченное печенье, накрываем пудингом. Повторяем слои бананов и печенья, завершаем слоем пудинга.
Оставляем десерт в холодильнике минимум на пару часов, а лучше на 8 часов.
Украсить пудинг можно крошкой из печенья или карамелизированными орехами.
Для карамелизации стоит в сковороде растопить сливочное масло, расплавить сахар в нем. Выложить на сковороду орехи и карамелизировать их. Затем к орехам можно добавить немного рома, виски или иного алкоголя.
Получается отменный пудинг из бананов. Это отличный способ удивить гостей новым десертом.