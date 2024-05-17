Вкуснее, чем торт: ванильный банановый десерт. Отменный банановый пудинг

Точное происхождение бананового пудинга неизвестно, но предполагается, что он появился в XIX веке в Северной Америке.

Банановый пудинг представляет собой десерт из заварного крема, сверху покрытого бананами и ванильной глазурью. Этот десерт стал популярным благодаря своему вкусу и текстуре.

В разных странах банановый пудинг может иметь свои особенности. Например, в США его часто готовят с ванилью и корицей, а в Великобритании — с карамельным соусом.

Сегодня банановый пудинг остаётся популярным десертом во многих странах мира. Он может быть приготовлен с различными добавками, что позволяет создавать множество вариаций этого десерта.

Ингредиенты:

молоко — 650 мл;

желтки — 4 шт.;

сахар — 125 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 30 г;

ванильная паста — 2 ч. л.;

сливки 35% — 150 г;

сахарная пудра — 15 г;

банан — 3 шт.;

Ингредиенты для печенья:

сахар — 80 г;

сливочное масло — 100 г;

мука — 150 г;

яйцо — шт.;

ванильный экстракт — 2 ч. л.;

разрыхлитель — 2 г.

Приготовление бананового пудинга:

В сотейник с молоком высыпаем ⅓ от всего количества сахара, добавляем ванильную пасту и на среднем огне доводим до первых пузырьков. В желтки высыпаем остатки сахара и соль, перемешиваем венчиком до растворения песчинок.

Высыпаем к желткам крахмал, перемешиваем. Вливаем постепенно в желтковую смесь горячее молоко, смешиваем компоненты.

Выкладываем полученную массу из желтков в сотейник. Варим смесь на среднем огне, доводим до загустения. Варим крем при загустении 3-4 минуты постоянно помешивая.

Кладем в кремовую основу сливочное масло, перемешиваем. Перекладываем пудинг в отдельную тару, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.

Для ванильного печенья в мягкое сливочное масло высыпаем сахар и ванильный экстракт, разбиваем яйцо и перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель в сливочную массу, замешиваем тесто.

Выкладываем небольшие порции теста на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 10-15 минут. В сливки высыпаем сахарную пудру, взбиваем.

Отдельно взбиваем заварную остывшую основу, добавляем ее постепенно в сливки, аккуратно взбиваем венчиком. В тарелку кладем ⅓ часть пудинга, на него вторым слоем выкладываем кружочки бананов.

На банановый слой кладем слегка измельченное печенье, накрываем пудингом. Повторяем слои бананов и печенья, завершаем слоем пудинга.

Оставляем десерт в холодильнике минимум на пару часов, а лучше на 8 часов.

Украсить пудинг можно крошкой из печенья или карамелизированными орехами.

Для карамелизации стоит в сковороде растопить сливочное масло, расплавить сахар в нем. Выложить на сковороду орехи и карамелизировать их. Затем к орехам можно добавить немного рома, виски или иного алкоголя.

Получается отменный пудинг из бананов. Это отличный способ удивить гостей новым десертом.