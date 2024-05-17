Рецепт: Ленивый пасхальный кулич — Быстрый замес теста, без опары, без яиц, быстрый пасхальный кулич на молоке.

Ингредиенты:
молоко — 1 литр;
масло сливочное — 250 г;
манная крупа — 1600 г;
изюм — 250 г;
шоколадные капли — 50 г;
ванилин карамельный — 2 пакетика;
белый шоколад пористый — 2 плитки;
декоративная посыпка для выпечки — 2 пакетика;
сахар — 2 стакана;
дрожжи быстродействующие — 15 г;
соль — щепотка
Способ приготовления: Сколько ни печь куличей на Пасху, все равно будет мало:) В этом году пекла куличи на кефире — целый стол:), съели за день и просят ещё.
Поэтому на Пасхальной неделе я пеку куличи несколько раз, только уже попроще.
В этот раз у меня рецепт простого, так скажем, ленивого кулича.
Литр молока выливаем в кастрюлю и нагреваем до температуры 36-37 градусов, чтобы не было горячим.
Дрожжи быстродействующие, поэтому можно их бросить сразу в тёплое молоко, туда же отправляем ложку сахара.
Растапливаем 250 граммов сливочного масла и добавляем в молоко.
Затем перемешиваем, всыпаем два стакана сахара, щепотку соли, просеиваем манную крупу и добавляем два пакетика ванилина. У меня не обычный ванилин, а карамельный, куличи с ним получились просто фантастически ароматные.
Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не начнёт отставать от стенок.
Тесто должно получиться мягким, не тугим и не плотным, иначе куличи будут жесткими.
Оставляем тесто в теплом месте для расстойки. Обычно я ставлю кастрюлю с тестом на кастрюлю, в которой варился творог. Она как раз теплая. Пока творог остывает, тесто подходит. Это очень удобно.
Тесто подошло. Можно его один раз обмять и раскладывать по формам для выпечки.
Обминаем тесто, добавляем в него изюм и шоколадные капли. Изюм нужно заранее замочить и тщательно промыть.
Формы хорошо промазываем сливочным маслом и заполняем тестом примерно на треть формы.
Оставляем тесто в формах для подъема. Когда тесто поднялось, осторожно ставим форму в теплую духовку. Выпекаем около 50-60 минут при температуре 180 градусов.
Готовый кулич оставляем минут на пять прямо в форме, затем можно перевернуть форму и вынуть кулич. Ждём до полного остывания, затем можно приступать к украшению.
В этот раз я не стала заморачиваться с приготовлением сложной, но шикарной белоснежной глазури для пасхальных куличей,
а просто растопила белый воздушный шоколад и залила им верх кулича и украсила разноцветной посыпкой.
Такова Текстура кулича крупным планом. Кулич получился мягким и пышным.
Так выглядит кулич в разрезе.
Шоколадные капли у меня были обычные, не термостабильные, они сильно растаяли внутри, из-за этого в разрезе куличи так выглядят. Но зато вкусно — и с шоколадом, и с изюмом сразу.
Время приготовления: 1 ч.