Рецепт: Ленивый пасхальный кулич — Быстрый замес теста, без опары, без яиц, быстрый пасхальный кулич на молоке.

Ингредиенты:

молоко — 1 литр;

масло сливочное — 250 г;

манная крупа — 1600 г;

изюм — 250 г;

шоколадные капли — 50 г;

ванилин карамельный — 2 пакетика;

белый шоколад пористый — 2 плитки;

декоративная посыпка для выпечки — 2 пакетика;

сахар — 2 стакана;

дрожжи быстродействующие — 15 г;

соль — щепотка

Способ приготовления: Сколько ни печь куличей на Пасху, все равно будет мало:) В этом году пекла куличи на кефире — целый стол:), съели за день и просят ещё.

Поэтому на Пасхальной неделе я пеку куличи несколько раз, только уже попроще.

В этот раз у меня рецепт простого, так скажем, ленивого кулича.

Литр молока выливаем в кастрюлю и нагреваем до температуры 36-37 градусов, чтобы не было горячим.

Дрожжи быстродействующие, поэтому можно их бросить сразу в тёплое молоко, туда же отправляем ложку сахара.

Растапливаем 250 граммов сливочного масла и добавляем в молоко.

Затем перемешиваем, всыпаем два стакана сахара, щепотку соли, просеиваем манную крупу и добавляем два пакетика ванилина. У меня не обычный ванилин, а карамельный, куличи с ним получились просто фантастически ароматные.

Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не начнёт отставать от стенок.

Тесто должно получиться мягким, не тугим и не плотным, иначе куличи будут жесткими.

Оставляем тесто в теплом месте для расстойки. Обычно я ставлю кастрюлю с тестом на кастрюлю, в которой варился творог. Она как раз теплая. Пока творог остывает, тесто подходит. Это очень удобно.

Тесто подошло. Можно его один раз обмять и раскладывать по формам для выпечки.

Обминаем тесто, добавляем в него изюм и шоколадные капли. Изюм нужно заранее замочить и тщательно промыть.

Формы хорошо промазываем сливочным маслом и заполняем тестом примерно на треть формы.

Оставляем тесто в формах для подъема. Когда тесто поднялось, осторожно ставим форму в теплую духовку. Выпекаем около 50-60 минут при температуре 180 градусов.

Готовый кулич оставляем минут на пять прямо в форме, затем можно перевернуть форму и вынуть кулич. Ждём до полного остывания, затем можно приступать к украшению.

В этот раз я не стала заморачиваться с приготовлением сложной, но шикарной белоснежной глазури для пасхальных куличей,

а просто растопила белый воздушный шоколад и залила им верх кулича и украсила разноцветной посыпкой.

Такова Текстура кулича крупным планом. Кулич получился мягким и пышным.

Так выглядит кулич в разрезе.

Шоколадные капли у меня были обычные, не термостабильные, они сильно растаяли внутри, из-за этого в разрезе куличи так выглядят. Но зато вкусно — и с шоколадом, и с изюмом сразу.

Время приготовления: 1 ч.