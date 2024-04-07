Вкуснее колбасы в жизни не ела. Мясо готовлю только так: рецептом поделился добрый еврей

История колбасы насчитывает несколько тысячелетий. Первые упоминания о колбасе встречаются в летописях Древней Греции, Вавилона и Древнего Китая. В Древнем Риме также были популярны некоторые виды колбас.
Колбасы изготавливали из мяса, сала, крови и различных специй. Для приготовления использовали кишки животных, которые служили натуральной оболочкой. Колбасу коптили, вялили или варили, в зависимости от желаемого результата.
В средние века в Европе колбасы стали еще актуальнее. Их изготавливали в монастырях и небольших городах, а затем продавали на местных рынках. В это время появились новые виды колбас, такие как кровяная, ливерная и другие. Стоит попытаться приготовить современную домашнюю колбасу.
Ингредиенты для колбасы:
- Свинина — 1200 г;
- Соль — 20 г;
- Приправа — 1 ч.л.;
- Чеснок — 2 зубчика.
Приготовление колбасы:
Нарезаем свинину на небольшие кусочки, солим и посыпаем приправами. Пропускаем через пресс зубчики чеснока к свинине, смешиваем компоненты.
Убираем свинину на 12 часов в холодильник, не забываем плотно закрыть крышкой. Далее пропускаем свинину через мясорубку, кладем фарш в пакет.
Тщательно отбиваем фарш в запечатанном пакете. Делим фарш на две части. Выкладываем одну часть в рукав для запекания, плотно затягиваем концы.
Запечатываем фарш в 5-6 слоев пищевой пленки. Аналогично поступаем со второй частью фарша.
Выкладываем колбасы в кастрюлю с водой, варим после закипания 55 минут на медленном огне.
Затем остужаем в холодильнике 5 часов колбасу, избавляем от пленки.
В результате мы имеем вкусную домашнюю колбасу. В ней точно не будет вредных примесей и усилителей вкуса.