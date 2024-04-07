Вкуснее колбасы в жизни не ела. Мясо готовлю только так: рецептом поделился добрый еврей

История колбасы насчитывает несколько тысячелетий. Первые упоминания о колбасе встречаются в летописях Древней Греции, Вавилона и Древнего Китая. В Древнем Риме также были популярны некоторые виды колбас.

Колбасы изготавливали из мяса, сала, крови и различных специй. Для приготовления использовали кишки животных, которые служили натуральной оболочкой. Колбасу коптили, вялили или варили, в зависимости от желаемого результата.

В средние века в Европе колбасы стали еще актуальнее. Их изготавливали в монастырях и небольших городах, а затем продавали на местных рынках. В это время появились новые виды колбас, такие как кровяная, ливерная и другие. Стоит попытаться приготовить современную домашнюю колбасу.

Ингредиенты для колбасы:

Свинина — 1200 г;

Соль — 20 г;

Приправа — 1 ч.л.;

Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление колбасы:

Нарезаем свинину на небольшие кусочки, солим и посыпаем приправами. Пропускаем через пресс зубчики чеснока к свинине, смешиваем компоненты.

Убираем свинину на 12 часов в холодильник, не забываем плотно закрыть крышкой. Далее пропускаем свинину через мясорубку, кладем фарш в пакет.

Тщательно отбиваем фарш в запечатанном пакете. Делим фарш на две части. Выкладываем одну часть в рукав для запекания, плотно затягиваем концы.

Запечатываем фарш в 5-6 слоев пищевой пленки. Аналогично поступаем со второй частью фарша.

Выкладываем колбасы в кастрюлю с водой, варим после закипания 55 минут на медленном огне.

Затем остужаем в холодильнике 5 часов колбасу, избавляем от пленки.

В результате мы имеем вкусную домашнюю колбасу. В ней точно не будет вредных примесей и усилителей вкуса.