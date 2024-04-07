Описание приготовления:

Попробуйте приготовить пышки из тыквы по этому рецепту. Нежные, воздушные, ароматные, они порадуют своим великолепным вкусом и вас, и всех ваших близких! По своей структуре они напоминают пончики, поэтому их просто обожают все дети. Тыква придаёт тесту бархатистость и даже те, кто не любят этот овощ, не поймут, что она там есть! Яркие ароматные и вкуснейшие пышечки получаются просто великолепные, рекомендую попробовать!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 400 Грамм

Тыква 250 Грамм (чистый вес)

Яйца 1 Штука

Дрожжи 5 Грамм (сухие)

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 2 Ст. ложки (или по вкусу)

Растительное масло 30 Миллилитров (+ дополнительно для жарки)

Количество порций 12

Калорийность

242 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пышки из тыквы»

Подготовьте все ингредиенты.

Тыкву очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Приготовьте на пару или запеките в микроволновке или в духовке до мягкости.

Превратите готовую тыкву в пюре при помощи погружного блендера.

Дайте пюре остыть до тёплого состояния. Затем добавьте соль, сахар, яйцо и дрожжи.

Перемешайте и частями добавьте муку.

Перемешивайте тесто сначала ложкой, а затем переложите на стол и продолжите замес руками.

Готовое тесто должно быть мягкое и эластичное. Соберите его в шар, переложите в глубокую миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа.

Тесто должно хорошо подняться.

Вымесите тесто руками ещё раз и разделите на кусочки среднего размера.

Из каждого кусочка теста сформируйте шарики.

А затем придавите ладонью, чтобы получились лепёшки. Накройте заготовки полотенцем и дайте полежать 20 минут.

Жарьте пышки на сковороде в достаточном количестве растительного масла, на умеренном огне, с двух сторон до румяности.

Пышки из тыквы готовы. Очень вкусно подавать горячими со сметаной или с любым домашним вареньем. Приятного аппетита!