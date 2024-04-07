Описание приготовления:
Попробуйте приготовить пышки из тыквы по этому рецепту. Нежные, воздушные, ароматные, они порадуют своим великолепным вкусом и вас, и всех ваших близких! По своей структуре они напоминают пончики, поэтому их просто обожают все дети. Тыква придаёт тесту бархатистость и даже те, кто не любят этот овощ, не поймут, что она там есть! Яркие ароматные и вкуснейшие пышечки получаются просто великолепные, рекомендую попробовать!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 400 Грамм
- Тыква 250 Грамм (чистый вес)
- Яйца 1 Штука
- Дрожжи 5 Грамм (сухие)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 2 Ст. ложки (или по вкусу)
- Растительное масло 30 Миллилитров (+ дополнительно для жарки)
Количество порций 12
Калорийность
242 ккал
Калорийность
9 г
Белки
5 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пышки из тыквы»
Подготовьте все ингредиенты.
Тыкву очистите и нарежьте небольшими кусочками.
Приготовьте на пару или запеките в микроволновке или в духовке до мягкости.
Превратите готовую тыкву в пюре при помощи погружного блендера.
Дайте пюре остыть до тёплого состояния. Затем добавьте соль, сахар, яйцо и дрожжи.
Перемешайте и частями добавьте муку.
Перемешивайте тесто сначала ложкой, а затем переложите на стол и продолжите замес руками.
Готовое тесто должно быть мягкое и эластичное. Соберите его в шар, переложите в глубокую миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа.
Тесто должно хорошо подняться.
Вымесите тесто руками ещё раз и разделите на кусочки среднего размера.
Из каждого кусочка теста сформируйте шарики.
А затем придавите ладонью, чтобы получились лепёшки. Накройте заготовки полотенцем и дайте полежать 20 минут.
Жарьте пышки на сковороде в достаточном количестве растительного масла, на умеренном огне, с двух сторон до румяности.
Пышки из тыквы готовы. Очень вкусно подавать горячими со сметаной или с любым домашним вареньем. Приятного аппетита!