Закуска из яиц и сельди: легко, быстро и ярко

Закуска немного напоминает по вкусу сельдь под шубой, но готовится куда быстрее.

У каждой хозяйки есть проверенный временем рецепт быстрой и вкусной закуски к любому застолью. Сегодня мы рекомендуем рецепт от кулинарного блогера Виктории, которая рассказала и показала, как приготовить на скорую руку закуску из яиц, плавленного сыра и сельди. Это блюдо слегка напоминает по вкусу салат «Сельдь под шубой».

Быстрая и яркая закуска из яиц и сельди

Ингредиенты:

плавленый сыр – 75 гр;

вареные яйца – 5 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

вареная свекла небольшого размера – 1 шт;

майонез;

красный и зеленый лук;

филе сельди.

Способ приготовления:

Сваренные вкрутую и охлажденные яйца разрезать пополам, вынуть желтки. Размять желтки вилкой, добавить плавленый сыр, натертый на мелкую терку, пропущенный чеснок. Свеклу тоже натереть на мелкую терку, добавить к остальным ингредиентам, заправить все майонезом.

В каждую половинку белка выложить начинку. Можно для этого воспользоваться кондитерским мешком. На начинку – порезанный кольцами или полукольцами красный лук, а сверху – кусочек сельди. В конце каждую половинку нафаршированного яйца посыпать мелко порезанным зеленым луком.

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