Рецепт: Печеночный торт — По-домашнему

Ингредиенты:

печень говяжья — 0,5кг;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 2шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

сметана — 4ст.ложки;

мука — 4ст.ложки;

масло растительное — 2ст.л.

Способ приготовления: Доброго приятного всем денечка!

Решила испечь забытый всеми печеночный тортик.

Он очень вкусный, когда пропитается в холодильнике.

Берём печень говяжья,прокручиваем на мясорубке,добавляем репчатый лук,солим,Персии,сметану,муку.

Все хорошо перемешиваем.

Начинаем печь тонкие блинчики.

Готовим пассировку.

Нарезаем лучок,морковку,заливаем масло на сковороду. Обжариваем начинку до золотистого цвета.

Когда блинчики готовы,даём остыть. Выкладываем на блины начинку,смазав каждый слой майонезом.

Сверху можно украсить помидорами.

Даём настояться торту в холодильнике. Можно посыпать зеленью.

Выглядит очень красиво и вкусный сытный торт. Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.