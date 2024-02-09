Десерт «Птичье молоко» из сметаны

В прошлом году мой младшенький пригласил на празднование своего дня рождения весь класс. Конечно, в квартире вся эта детвора бы не поместилась. Поэтому я решила организовать вечеринку на даче. С приготовлением большинства блюд мне помогали подруги, а вот за сладкое я взялась сама. Десерт «Птичье молоко» в стакане был нарасхват!

Вкус этой легендарной сладости многим из нас знаком еще с детства. Кому-то нравились конфеты, а другим на именины мама готовила целый торт. Я пробовала и то, и другое, но больше всего мне пришелся по вкусу рецепт десерта в стакане: он такой простой!

Как приготовить десерт «Птичье молоко» в стакане

Эта сладость готовится очень просто. Всего парочка ингредиентов обеспечат десерту тот самый вкус из детства. Из указанного ниже количества продуктов у меня получилось 5 стаканов «Птичьего молока». Они могут храниться в холодильнике максимум 3 дня. Но в моём доме этот десерт обычно съедается сразу после приготовления.

Ингредиенты

Сметана0,5 кг Желатин15 г Сахарная пудра150 г Черный шоколад80 г Сливочное масло30 г

Приготовление

Желатин залейте водой, перемешайте и оставьте на 15 минут набухать. Тем временем в отдельной миске смешайте веничком сметану с сахарной пудрой. Набухший желатин подогрейте в микроволновке. Когда желатин станет однородным, перелейте его к сметане. Перемешайте всё венчиком и разлейте сметанную массу по стаканам. Отправьте заготовки в холодильник хотя бы на 60 минут. По истечении этого времени приготовьте глазурь. Для этого поломайте плитку шоколада и растопите ее на водяной бане вместе со сливочным маслом. Хорошенько перемешайте глазурь и остудите. Залейте ею птичье молоко.

Если есть время, можно придумать более изощренный декор для этого десерта. К примеру, посыпать его кокосовой стружкой, выложить сверху по пару листиков мяты или вообще украсить съедобными цветами. Когда я готовила «Птичье молоко» на детский праздник, посыпала глазурь разноцветной сахарной крошкой. Результат малыши быстро оценили.