Целая макитра кутьи, трепетно заготовленной моим супругом, в прошлом году была поспешно разделена по полулитровым банкам и раздарена коллегам, соседям, двоюродным братьям-студентам. Оказалось, наших детей не удивить блюдом из перетертого мака с грецкими орехами и изюмом. Что ж, в этом году делаю ставку на кое-что более яркое по вкусу. Надеюсь, кутья с вишней по-волынски им понравится.

Вообще, стараюсь придерживаться традиций в подготовке трапезы к сочельнику. У меня обычно на столе стоит ровно 12 блюд (включая хлеб и рождественский узвар). Всё постное, но вкусное. Чего только тушеная капуста с грибами стоит. Но гвоздь программы в этот вечер, конечно, кутья!

Кутья с вишней: как приготовить на Рождество

Главные ингредиенты для этого блюда остаются классическими: пшеничная крупа и мак, растертый в макитре. А вот какие использовать добавки, вы можете сами решить. Мы только подтолкнем вас к лучшему сочетанию:

Ингредиенты

Пшеничная крупа400 г Вяленая вишня100 г Изюм100 г Мак200 г Миндаль200 г Соль0,5 ч. л. Вяленая клюква100 г

Приготовление

Промойте крупу. Залейте пшеницу водой и оставьте на ночь. Наутро слейте воду, снова промойте крупу. Пересыпьте ее в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте соль. Варите примерно 1 час от закипания. Тем временем молотый мак отварите в воде, пока та полностью не выкипит. Сухофрукты залейте кипятком. Оставьте запариваться. Миндаль подробите. Можете вместо этого взять готовые миндальные лепестки. Смешайте подготовленные ингредиенты. Добавьте к кутье мёд по вкусу. Подавайте блюдо к столу или отправьте в холодильник на хранение до самого Святого вечера.

Вот в каком виде в этом году я планирую поставить на стол кутью. Уверена, в этот раз она будет пользоваться еще большей популярностью среди родных, чем обычно. Одной ложкой перед трапезой они точно не обойдутся! А ваша семья любит кутью? Кто ее обычно готовит у вас дома?