Вкуснейшая намазка на хлеб. Готовиться быстро: универсальный рецепт за 10 минут

История намазов на хлеб насчитывает несколько веков. В разных культурах и странах существуют свои традиционные намазки, которые отличаются по составу и способу приготовления.

В европейской кухне популярными намазками на хлеб являются сливочное масло, икра, творожный сыр, паштет, варенье и мёд. Эти продукты использовались для приготовления бутербродов и закусок на протяжении многих лет. Распространены также намазки-паштеты из мяса, рыбы или овощей и различные соусы на основе майонеза, сметаны или йогурта.

В азиатской кухне популярны намазки на основе кисломолочных продуктов, таких как каймак, каймак-сюзьма, сузьма и курут. Они используются для приготовления традиционных бутербродов и закусок.

Ингредиенты:

Яйца — 10 шт.;

Редис — 100 г;

Зеленый лук — 70 г;

Кинза — пучок.

Ингредиенты для заправки:

Сыр Фета — 100 г;

Сметана — 2 ст. л.;

Майонез — 1 ст. л.;

Сухой чеснок — ½ ч. л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление намазки:

Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем мелко редис, зеленый лук и кинзу. Также мелко нарезаем очищенные вареные яйца, смешиваем их с редисом, луком и кинзой.

Для заправки смешиваем сыр Фета со сметаной и майонезом. Добавляем к заправке сухой чеснок и соль, перемешиваем.

Выкладываем заправку к яичной смеси, тщательно смешиваем. Остается только слегка подсушить на сковороде хлеб и намазать на него массу.

Можно использовать намазку как салат. Подавать стоит вместе с кусочками хлеба или гренками.