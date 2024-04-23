Вкуснейшая намазка на хлеб. Готовиться быстро: универсальный рецепт за 10 минут

История намазов на хлеб насчитывает несколько веков. В разных культурах и странах существуют свои традиционные намазки, которые отличаются по составу и способу приготовления.
В европейской кухне популярными намазками на хлеб являются сливочное масло, икра, творожный сыр, паштет, варенье и мёд. Эти продукты использовались для приготовления бутербродов и закусок на протяжении многих лет. Распространены также намазки-паштеты из мяса, рыбы или овощей и различные соусы на основе майонеза, сметаны или йогурта.
В азиатской кухне популярны намазки на основе кисломолочных продуктов, таких как каймак, каймак-сюзьма, сузьма и курут. Они используются для приготовления традиционных бутербродов и закусок.
Ингредиенты:
- Яйца — 10 шт.;
- Редис — 100 г;
- Зеленый лук — 70 г;
- Кинза — пучок.
Ингредиенты для заправки:
- Сыр Фета — 100 г;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Майонез — 1 ст. л.;
- Сухой чеснок — ½ ч. л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление намазки:
Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем мелко редис, зеленый лук и кинзу. Также мелко нарезаем очищенные вареные яйца, смешиваем их с редисом, луком и кинзой.
Для заправки смешиваем сыр Фета со сметаной и майонезом. Добавляем к заправке сухой чеснок и соль, перемешиваем.
Выкладываем заправку к яичной смеси, тщательно смешиваем. Остается только слегка подсушить на сковороде хлеб и намазать на него массу.
Можно использовать намазку как салат. Подавать стоит вместе с кусочками хлеба или гренками.