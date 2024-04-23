Рецепт: Печенье песочное «Сердечки» — с джемом

Ингредиенты:

масло сливочное — 180 грамм;

соль — щепотка;

сахар — 90 грамм;

яйца куриные — 2 штуки;

мука — 300 грамм;

разрыхитель — 0,5 чайной ложки;

ваниль — щепотка;

джем — 40 грамм

Способ приготовления: Сегодня предлагаю приготовить вкусное, нежное, песочное печенье с джемом, это очень вкусно и выглядит красиво, к производству приготовления рекомендую привлекать детей — им понравится)

Итак, для приготовления возьмем 180 грамм размягченного сливочного масла, и будем взбивать 2-3 минутки.

Далее добавляем соль и сахар, и продолжаем взбивать еще пару минут.

Взбиваем до побеления и посветления массы, и увеличения в размере.

Следующим этапом нужно добавить яйца, у меня 2 очень мелких яйца второй категории, если у Вас крупное яйцо, то достаточно 1 яйца.

Далее необходимо добавить муку ( но! добавлять будем частями!! не нужно высыпать всю муку сразу!!!) я разделила муку примерно на три части. и добавляю 1 часть муку, туда же добавляю разрыхлитель и ваниль.

Постепенно ввожу остальную муку, при этом заменяя венчик на лопатку, и замешиваю тесто. Тесто получается невероятно нежное и тактильно приятное, у рукам не липнет, и работать с ним одно удовольствие!

Но лучше делать это побыстрее, все таки масло еще больше тает от тепла наших рук…

Формируем небольшие шарики и выкладываем им на противень на расстоянии друг от друга.

ну а теперь самое интересное — зовем деток на помощь и при помощи пальчиков формируем углубления, куда потом добавим джем.

Добавляем немного джема в каждое углубление)

и отправляем наше песочное печенье в разогретую духовку до 190 градусов на 10-15 минут.

и вот такая красота у нас получается!

всего у меня вышло 32 штуки песочного печенья

Печенье очень нежное рассыпчатое, рекомендую в качестве джем брать что то с кислинкой — у меня малиновый домашний джем без косточек, он принес прекрасную кислую нотку — очень вкусно!

Рекомендую!

Ну а полную версию видео рецепта как всегда можно посмотреть на моем канале в видео ролике♥

Видео:

Время приготовления: 15 мин.