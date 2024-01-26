Описание приготовления:
Для приготовления можно взять любую часть свинины. Но лучше выбирайте мясо без костей и с минимальным количеством жира. Хорошо подойдет, окорок, вырезка или карбонат.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Отбивные / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Яйца 1 Штука
- Сметанa 2 Ст. ложки
- Мука 3 Ст. ложки
- Растительное масло 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
166 ккал
Калорийность
13 г
Белки
5 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде»
Для приготовления отбивных в картофельном кляре, подготовьте необходимые ингредиенты. Картофель заранее очистите от кожуры и промойте от загрязнений.
Свинину нарежьте на порционные кусочки и немного отбейте кухонным молоточком. При отбивании накрывайте мясо пленкой, чтобы не летели брызги и края кусочков не рвались. Посыпьте мясо солью и специями.
Для кляра потрите картофель на крупной терке. Слейте с него жидкость. Добавьте к картофелю яйцо, сметану и муку. По вкусу посыпьте солью и специями. Все ингредиенты смешайте.
На подготовленный кусочек мяса выложите картофельный кляр.
В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите мясо кляром вниз. Сверху на мясо выложите еще кляр.
Жарьте мясо в кляре на малом огне по 4-5 минут с каждой стороны. Мясо должно успеть прожариться внутри, но картофель не должен начать подгорать. Чтобы мясо приготовилось, накрывайте сковороду крышкой.
Свиные отбивные в картофельном кляре готовы. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы пропитать с них лишнее масло.
Дополните отбивные овощами и подавайте к столу.
Приятного аппетита!