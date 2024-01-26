Портал про города-курорты | Perekop

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

На чтение: 2 минуты
Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Описание приготовления:

Для приготовления можно взять любую часть свинины. Но лучше выбирайте мясо без костей и с минимальным количеством жира. Хорошо подойдет, окорок, вырезка или карбонат.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Отбивные / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 400 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Яйца 1 Штука
  • Сметанa 2 Ст. ложки
  • Мука 3 Ст. ложки
  • Растительное масло 50 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

166 ккал

Калорийность

13 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде»

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Для приготовления отбивных в картофельном кляре, подготовьте необходимые ингредиенты. Картофель заранее очистите от кожуры и промойте от загрязнений.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Свинину нарежьте на порционные кусочки и немного отбейте кухонным молоточком. При отбивании накрывайте мясо пленкой, чтобы не летели брызги и края кусочков не рвались. Посыпьте мясо солью и специями.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Для кляра потрите картофель на крупной терке. Слейте с него жидкость. Добавьте к картофелю яйцо, сметану и муку. По вкусу посыпьте солью и специями. Все ингредиенты смешайте.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

На подготовленный кусочек мяса выложите картофельный кляр.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите мясо кляром вниз. Сверху на мясо выложите еще кляр.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Жарьте мясо в кляре на малом огне по 4-5 минут с каждой стороны. Мясо должно успеть прожариться внутри, но картофель не должен начать подгорать. Чтобы мясо приготовилось, накрывайте сковороду крышкой.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Свиные отбивные в картофельном кляре готовы. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы пропитать с них лишнее масло.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Дополните отбивные овощами и подавайте к столу.

Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек