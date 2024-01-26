Описание приготовления:

Для приготовления можно взять любую часть свинины. Но лучше выбирайте мясо без костей и с минимальным количеством жира. Хорошо подойдет, окорок, вырезка или карбонат.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Отбивные / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм

Картофель 3 Штуки

Яйца 1 Штука

Сметанa 2 Ст. ложки

Мука 3 Ст. ложки

Растительное масло 50 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

166 ккал

Калорийность

13 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиные отбивные в картофельном кляре на сковороде»

Для приготовления отбивных в картофельном кляре, подготовьте необходимые ингредиенты. Картофель заранее очистите от кожуры и промойте от загрязнений.

Свинину нарежьте на порционные кусочки и немного отбейте кухонным молоточком. При отбивании накрывайте мясо пленкой, чтобы не летели брызги и края кусочков не рвались. Посыпьте мясо солью и специями.

Для кляра потрите картофель на крупной терке. Слейте с него жидкость. Добавьте к картофелю яйцо, сметану и муку. По вкусу посыпьте солью и специями. Все ингредиенты смешайте.

На подготовленный кусочек мяса выложите картофельный кляр.

В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите мясо кляром вниз. Сверху на мясо выложите еще кляр.

Жарьте мясо в кляре на малом огне по 4-5 минут с каждой стороны. Мясо должно успеть прожариться внутри, но картофель не должен начать подгорать. Чтобы мясо приготовилось, накрывайте сковороду крышкой.

Свиные отбивные в картофельном кляре готовы. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы пропитать с них лишнее масло.

Дополните отбивные овощами и подавайте к столу.

Приятного аппетита!