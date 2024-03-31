Вкуснейший салат из капусты: готовлю через день. Без майонеза: всё дело в яичной заправке

Самые распространенные салаты те, которые готовятся из доступных продуктов. Например, салаты с огурцами и помидорами популярны во многих семьях. Однако, есть и более интересные рецепты салатов на каждый день. Например, салат с капустой, яйцами и огурцом. Несмотря на свою простоту в приготовлении, он вкусный и аппетитный. А также, отлично подойдёт для тех, кто ценит свежесть и натуральность в блюдах.
В нашем рецепте не будет майонеза! Готовьте с нами.
Ингредиенты для салата из капусты:
- капуста — 350 г;
- яйца — 3 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лук, укроп, петрушка;
- соль — ½ ч. л.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
Приготовление салата из капусты:
Капусту мелко шинкуем и перекладываем в миску. Слегка обминаем руками, чтобы выделился сок. Огурцы нарезаем соломкой и добавляем к капусте.
Яйца отвариваем, очищаем, отделяем белок от желтка. Белок нарезаем и добавляем к салату. Добавляем мелко порезанный лук, укроп и петрушку.
Для заправки раздавливаем желток вилкой, подсаливаем, вливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем горчицу и сметану.
Перемешиваем до однородности и заправляем смесью салат.
Получается очень вкусное угощение из доступных ингредиентов. Приятного аппетита.