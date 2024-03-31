Вкуснейший салат из капусты: готовлю через день. Без майонеза: всё дело в яичной заправке

Самые распространенные салаты те, которые готовятся из доступных продуктов. Например, салаты с огурцами и помидорами популярны во многих семьях. Однако, есть и более интересные рецепты салатов на каждый день. Например, салат с капустой, яйцами и огурцом. Несмотря на свою простоту в приготовлении, он вкусный и аппетитный. А также, отлично подойдёт для тех, кто ценит свежесть и натуральность в блюдах.

В нашем рецепте не будет майонеза! Готовьте с нами.

Ингредиенты для салата из капусты:

капуста — 350 г;

яйца — 3 шт.;

огурцы — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лук, укроп, петрушка;

соль — ½ ч. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Приготовление салата из капусты:

Капусту мелко шинкуем и перекладываем в миску. Слегка обминаем руками, чтобы выделился сок. Огурцы нарезаем соломкой и добавляем к капусте.

Яйца отвариваем, очищаем, отделяем белок от желтка. Белок нарезаем и добавляем к салату. Добавляем мелко порезанный лук, укроп и петрушку.

Для заправки раздавливаем желток вилкой, подсаливаем, вливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем горчицу и сметану.

Перемешиваем до однородности и заправляем смесью салат.

Получается очень вкусное угощение из доступных ингредиентов. Приятного аппетита.