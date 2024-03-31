Рецепт: Блинчики с халвой - Вы еще не пробовали блинчиков с халвой? Значит много потеряли...

Ингредиенты:

блины — 15-20 шт;

халва — 1 пачка;

масло сливочное — 30 грамм

Способ приготовления: С какими только начинками я не готовила блины. А вот с халвой ни разу. Оказывается, очень зря, ведь получаются они просто божественные, хоть и очень калорийные. Если вы до сих пор не пробовали блинчиков с халвой, вы много потеряли, сажу я вам.

В своем рецепте я не буду учить вас, как жарить блины. У каждой хозяйки есть свой рецепт, я в последнее время пользуюсь рецептом 3 стакана, получаются очень вкусные и тонкие блины, рекомендую попробовать. Вот они, красавчики.

Халву необходимо просто покрошить, и начинка готова.

Осталось завернуть начинку в блинчики.

Заворачиваем так, чтоб начинка не вываливалась.

Дальше есть 2 способа готовки- запекать в духовке, но мне было проще приготовить их на сковородке.

Я разогрела ее на небольшом количестве сливочного масла, вложила блины с начинкой, а сверху положила пару кусочков масла.

Готовим блины на медленном огне, минут 20-30, пока они не зарумянятся с обеих сторон. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде, в горячем вкуснее.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.