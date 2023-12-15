Рецепт: Овсяно-медовое печенье — любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Ингредиенты:

мука овсяная — 200гр.;

мука пшеничная — 200 гр.;

мед — 100 гр.;

сахар — 100 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 100 гр.;

сода пищевая — 1 ч.л.

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам вариант приготовления овсяно-медового печенья!

Для приготовления в этот раз использую готовую овсяную муку, но можно дома самим перемолоть овсяные хлопья.

В миску отправляю овсяную муку и половину нормы пшеничной муки.

Пшеничная мука просеяна, а овсяная сразу из пакета, поэтому просеиваю.

В мед, сегодня гречишный,

добавляем соду,

перемешиваем.

Сахарный песок, куриные яйца соединяем в одном миске

и взбиваем до легкой пены.

Сливочное масло подтапливаем

и вместе с медом

отправляем в миску с сахаром и яйцами, перемешиваем.

В миске с двумя видами муки (овсяной и пшеничной) создаем лунку

и вливаем жидкие ингредиенты.

Перемешиваем,

помним еще есть пшеничная мука и добавляем её в тесто по необходимости.

При этом разделении муки, овсяная мука точно вся в тесте, а возможный остаток пшеничной мука вернется обратно в домашние закрома.

Тесто готово, вся мука (400 грамм) в нем, убираем тесто в пакет, распределяем ровным слоем и убираем в холодильник на 30 минут, можно и дольше.

Отрезаем кусок теста, вооружаемся скалкой и формочками для печенья.

Немного раскатываем тесто и вырезаем печеньки.

Выпекаем в разогретом до 180*С духовом шкафу 5-6 минут.

Если под рукой не оказалось скалки и формочек, то можно просто накрутить шариков, размером с грецкий орех,

но уже времени на выпечку понадобится на 2-3 минуты дольше.

Овсяно-медовое печенье готово!

В разрезе.

Хранить лучше в пакете или контейнере с крышкой, подсыхает, в так дольше остаётся мягким. Рекомендую приготовить!

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 1 ч.