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Рецепт: Овсяно-медовое печенье — любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

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Рецепт: Овсяно-медовое печенье — любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Ингредиенты:
мука овсяная — 200гр.;
мука пшеничная — 200 гр.;
мед — 100 гр.;
сахар — 100 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
масло сливочное — 100 гр.;
сода пищевая — 1 ч.л.
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам вариант приготовления овсяно-медового печенья!

Для приготовления в этот раз использую готовую овсяную муку, но можно дома самим перемолоть овсяные хлопья.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

В миску отправляю овсяную муку и половину нормы пшеничной муки.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Пшеничная мука просеяна, а овсяная сразу из пакета, поэтому просеиваю.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

В мед, сегодня гречишный,

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

добавляем соду,

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

перемешиваем.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Сахарный песок, куриные яйца соединяем в одном миске

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

и взбиваем до легкой пены.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Сливочное масло подтапливаем

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

и вместе с медом

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

отправляем в миску с сахаром и яйцами, перемешиваем.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

В миске с двумя видами муки (овсяной и пшеничной) создаем лунку

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

и вливаем жидкие ингредиенты.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Перемешиваем,

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

помним еще есть пшеничная мука и добавляем её в тесто по необходимости.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

При этом разделении муки, овсяная мука точно вся в тесте, а возможный остаток пшеничной мука вернется обратно в домашние закрома.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Тесто готово, вся мука (400 грамм) в нем, убираем тесто в пакет, распределяем ровным слоем и убираем в холодильник на 30 минут, можно и дольше.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Отрезаем кусок теста, вооружаемся скалкой и формочками для печенья.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Немного раскатываем тесто и вырезаем печеньки.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Выпекаем в разогретом до 180*С духовом шкафу 5-6 минут.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Если под рукой не оказалось скалки и формочек, то можно просто накрутить шариков, размером с грецкий орех,

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

но уже времени на выпечку понадобится на 2-3 минуты дольше.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Овсяно-медовое печенье готово!

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

В разрезе.

Рецепт: Овсяно-медовое печенье - любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Хранить лучше в пакете или контейнере с крышкой, подсыхает, в так дольше остаётся мягким. Рекомендую приготовить!
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 1 ч.

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