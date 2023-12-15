Рецепт: Овсяно-медовое печенье — любителям медовиков и овсяного печенья посвящается

Ингредиенты:
мука овсяная — 200гр.;
мука пшеничная — 200 гр.;
мед — 100 гр.;
сахар — 100 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
масло сливочное — 100 гр.;
сода пищевая — 1 ч.л.
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам вариант приготовления овсяно-медового печенья!
Для приготовления в этот раз использую готовую овсяную муку, но можно дома самим перемолоть овсяные хлопья.
В миску отправляю овсяную муку и половину нормы пшеничной муки.
Пшеничная мука просеяна, а овсяная сразу из пакета, поэтому просеиваю.
В мед, сегодня гречишный,
добавляем соду,
перемешиваем.
Сахарный песок, куриные яйца соединяем в одном миске
и взбиваем до легкой пены.
Сливочное масло подтапливаем
и вместе с медом
отправляем в миску с сахаром и яйцами, перемешиваем.
В миске с двумя видами муки (овсяной и пшеничной) создаем лунку
и вливаем жидкие ингредиенты.
Перемешиваем,
помним еще есть пшеничная мука и добавляем её в тесто по необходимости.
При этом разделении муки, овсяная мука точно вся в тесте, а возможный остаток пшеничной мука вернется обратно в домашние закрома.
Тесто готово, вся мука (400 грамм) в нем, убираем тесто в пакет, распределяем ровным слоем и убираем в холодильник на 30 минут, можно и дольше.
Отрезаем кусок теста, вооружаемся скалкой и формочками для печенья.
Немного раскатываем тесто и вырезаем печеньки.
Выпекаем в разогретом до 180*С духовом шкафу 5-6 минут.
Если под рукой не оказалось скалки и формочек, то можно просто накрутить шариков, размером с грецкий орех,
но уже времени на выпечку понадобится на 2-3 минуты дольше.
Овсяно-медовое печенье готово!
В разрезе.
Хранить лучше в пакете или контейнере с крышкой, подсыхает, в так дольше остаётся мягким. Рекомендую приготовить!
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 1 ч.