Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тофу фаршированный шиитаке. Тофу выбирайте упругий, плотный и твердый по консистенции, шелковый или мягкий не подойдет. Вместо шиитаке можно взять шампиньоны или сушеные лесные грибы. Тофу получается мягким и нежным, а начинка из шиитаке сочной и ароматной.

Основной ингредиент: Грибы / Тофу / Шиитаке Блюдо: Закуски / Фаршированные Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Тофу 300 Грамм

Шиитаке 5 Штук (сушеные)

Кунжутное масло 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. — для жарки тофу, 1/2 ст.л. — добавить к шиитаке)

Бульон овощной 150 Миллилитров (или грибной)

Соевый соус 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. — потушить тофу, 1/2 ст.л. — добавить к шиитаке)

Соль По вкусу

Смесь перцев молотая По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

73 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тофу фаршированный шиитаке»

Подготовьте все ингредиенты.

Грибы шиитаке предварительно замочите в воде на пару часов, затем отварите в кипящей подсоленной воде 20 минут.

Слейте воду, грибы немного отожмите и мелко порежьте. Ножки шиитаке жесткие, поэтому их можно не использовать, а порезать только шляпки. Полейте грибы соевым соусом и кунжутным маслом, поперчите по вкусу.

Нарежьте тофу на ломтики толщиной 2-2,5 см. Затем порежьте на квадратики, а в центре каждого сделайте надрез крест-накрест.

Натрите тофу солью и смесью из перцев, затем обжарьте до золотистого цвета с двух сторон в кунжутном масле.

Аккуратно заполните надрезы тофу грибной начинкой.

Грибной бульон соедините с соевым соусом, полейте им тофу и тушите все вместе 10 минут под крышкой.

Подавайте фаршированный тофу сразу, пока он еще горячий и мягкий. Приятного вам аппетита!