Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тофу фаршированный шиитаке. Тофу выбирайте упругий, плотный и твердый по консистенции, шелковый или мягкий не подойдет. Вместо шиитаке можно взять шампиньоны или сушеные лесные грибы. Тофу получается мягким и нежным, а начинка из шиитаке сочной и ароматной.
Основной ингредиент: Грибы / Тофу / Шиитаке Блюдо: Закуски / Фаршированные Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Тофу 300 Грамм
- Шиитаке 5 Штук (сушеные)
- Кунжутное масло 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. — для жарки тофу, 1/2 ст.л. — добавить к шиитаке)
- Бульон овощной 150 Миллилитров (или грибной)
- Соевый соус 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. — потушить тофу, 1/2 ст.л. — добавить к шиитаке)
- Соль По вкусу
- Смесь перцев молотая По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
73 ккал
Калорийность
8 г
Белки
4 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тофу фаршированный шиитаке»
Подготовьте все ингредиенты.
Грибы шиитаке предварительно замочите в воде на пару часов, затем отварите в кипящей подсоленной воде 20 минут.
Слейте воду, грибы немного отожмите и мелко порежьте. Ножки шиитаке жесткие, поэтому их можно не использовать, а порезать только шляпки. Полейте грибы соевым соусом и кунжутным маслом, поперчите по вкусу.
Нарежьте тофу на ломтики толщиной 2-2,5 см. Затем порежьте на квадратики, а в центре каждого сделайте надрез крест-накрест.
Натрите тофу солью и смесью из перцев, затем обжарьте до золотистого цвета с двух сторон в кунжутном масле.
Аккуратно заполните надрезы тофу грибной начинкой.
Грибной бульон соедините с соевым соусом, полейте им тофу и тушите все вместе 10 минут под крышкой.
Подавайте фаршированный тофу сразу, пока он еще горячий и мягкий. Приятного вам аппетита!