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Тофу фаршированный шиитаке

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Тофу фаршированный шиитаке

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тофу фаршированный шиитаке. Тофу выбирайте упругий, плотный и твердый по консистенции, шелковый или мягкий не подойдет. Вместо шиитаке можно взять шампиньоны или сушеные лесные грибы. Тофу получается мягким и нежным, а начинка из шиитаке сочной и ароматной.
Основной ингредиент: Грибы / Тофу / Шиитаке Блюдо: Закуски / Фаршированные Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Тофу 300 Грамм
  • Шиитаке 5 Штук (сушеные)
  • Кунжутное масло 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. — для жарки тофу, 1/2 ст.л. — добавить к шиитаке)
  • Бульон овощной 150 Миллилитров (или грибной)
  • Соевый соус 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. — потушить тофу, 1/2 ст.л. — добавить к шиитаке)
  • Соль По вкусу
  • Смесь перцев молотая По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

73 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тофу фаршированный шиитаке»

Тофу фаршированный шиитаке

Подготовьте все ингредиенты.

Тофу фаршированный шиитаке

Грибы шиитаке предварительно замочите в воде на пару часов, затем отварите в кипящей подсоленной воде 20 минут.

Тофу фаршированный шиитаке

Слейте воду, грибы немного отожмите и мелко порежьте. Ножки шиитаке жесткие, поэтому их можно не использовать, а порезать только шляпки. Полейте грибы соевым соусом и кунжутным маслом, поперчите по вкусу.

Тофу фаршированный шиитаке

Нарежьте тофу на ломтики толщиной 2-2,5 см. Затем порежьте на квадратики, а в центре каждого сделайте надрез крест-накрест.

Тофу фаршированный шиитаке

Натрите тофу солью и смесью из перцев, затем обжарьте до золотистого цвета с двух сторон в кунжутном масле.

Тофу фаршированный шиитаке

Аккуратно заполните надрезы тофу грибной начинкой.

Тофу фаршированный шиитаке

Грибной бульон соедините с соевым соусом, полейте им тофу и тушите все вместе 10 минут под крышкой.

Тофу фаршированный шиитаке

Подавайте фаршированный тофу сразу, пока он еще горячий и мягкий. Приятного вам аппетита!

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