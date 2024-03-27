Вкуснятина на завтрак для лентяев. Рецепт за 5 минут из доступных продуктов: век живи век учись

Оладьи всегда считались простым способом приготовить быстрый завтрак. В каждой стране есть свои оладьи. Но, в основном, все оладьи произошли от славянских. Они же в свою очередь являются прародителями блинов.

Изначально оладьи и являлись блинами. Эти маленькие плотные и слегка пышные блины получались такими по причине отсутствия сковород и других принадлежностей для кухни.

Позднее в быту каждой хозяйки начали возникать прототипы сковородок и блины стали более тонкими и большими. В некоторых предположениях считается, что оладьи отдельный вид блюд в славянской кухне и связан он с богиней Ладой.

Приготовим самостоятельно оладьи с начинкой из доступных продуктов.

Ингредиенты для оладий:

Теплый кефир — 400 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Оливковое масло — 3 ст.л.;

Мука — 360 г;

Пищевая сода — ½ ч.л.;

Колбаса — 200 г;

Зеленый лук — 1 пучок;

Растительное масло — 150 мл.

Приготовление оладий:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, вливаем оливковое масло и тщательно перемешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем тесто.

Высыпаем в тесто соду и тщательно перемешиваем руками в тесте. Нарезаем мелким кубиком колбасу, шинкуем зеленый лук и выкладываем в тесто, смешиваем.

В сковороде разогреваем 150 мл растительного масла. Кладем тесто в кондитерский мешок.

Отсаживаем в горячее масло оладьи из мешка.

Обжариваем на среднем огне оладьи по 20-30 секунд с каждой стороны.

Получаются пышные и мягкие оладьи. В рецепт к начинке можно добавить сыр и чеснок.