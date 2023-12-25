Долгосрочная аренда авто: Открой свободу передвижения c Avis Leasing

В мире, где преобладают гибкость и удобство, долгосрочная аренда авто https://avisleasing.com.ua/ru/services/long-term-rent стала переломным моментом для тех, кто ищет расширенную мобильность без обязательств владения. Avis Leasing, лидер в сфере аренды, предлагает беспрецедентный опыт как частным лицам, так и предприятиям. Предоставляет комплексное решение с обширными преимуществами, которые переопределяют концепцию мобильности, сроком от одного месяца до года.

Предложения Avis Leasing по долгосрочной аренде

Долгосрочная аренда автомобилей — это воплощение удобства, предлагая гибкие и простые решения для различных потребностей. Служба долгосрочной аренды Avis Leasing охватывает 13 впечатляющих групп автомобилей, что позволяет удовлетворить любые требования. Будь то компактный автомобиль для городской навигации или просторный внедорожник для семейных приключений, компания предлагает множество вариантов на любой вкус.

Одним из ключевых преимуществ долгосрочной аренды автомобиля является щедрый пробег в размере 3500 км в месяц. Эта свобода от ограничений по пробегу позволяет частным лицам или компаниям путешествовать без ограничений, исследуя новые горизонты, не беспокоясь о дополнительных расходах. Более того, техническая помощь на дороге обеспечивает душевное спокойствие, гарантируя оперативное решение любых непредвиденных проблем, гарантируя плавное и бесперебойное путешествие. Приверженность компании удовлетворению потребностей клиентов расширяется за счет полного страхового покрытия, включая CASCO (комплексное страхование), TPL (ответственность перед третьими лицами) и PAI (страхование от несчастных случаев).

Комплексное покрытие защищает арендаторов от непредвиденных обстоятельств, обеспечивая безопасность во время их путешествий.

Комплексный пакет услуг от Avis Leasing

Avis Leasing выходит за рамки простой аренды автомобилей; он предоставляет целостный пакет, предназначенный для удовлетворения всех аспектов долгосрочной аренды автомобилей.

Сервисное обслуживание и хранение шин облегчают бремя регулярного обслуживания, гарантируя, что автомобиль будет оставаться в оптимальном состоянии на протяжении всего периода аренды.

Одной из выдающихся особенностей услуги является предоставление подменного автомобиля при необходимости. В случае технического обслуживания или непредвиденных поломок клиентам не придется сталкиваться с нарушениями своего графика. Компания оперативно предоставляет подменное транспортное средство, позволяя арендаторам продолжать свое путешествие без перерывов.

Комплексный пакет услуг также включает периодическое техническое обслуживание, что избавляет от необходимости планировать и посещать встречи по техническому обслуживанию. Тщательный уход со стороны опытных профессионалов гарантирует, что арендованный автомобиль будет работать с максимальной отдачей, гарантируя незабываемые впечатления от вождения.

Avis Leasing предлагает своим клиентам непревзойденное удобство, гибкость и спокойствие. Обладая обширным автопарком, комплексным страховым покрытием, технической поддержкой и комплексным пакетом услуг, переопределяет концепцию мобильности, открывая мир возможностей для частных лиц и предприятий, ищущих расширенные транспортные решения.