Вкусные маринованные кабачки. Съедаются мгновенно: сладкие, пикантные, хрустящие

Маринованные кабачки — это продукт, который получают путем консервирования кабачков с добавлением уксуса, соли и специй. Консервирование продуктов — это способ их длительного хранения, который известен человечеству с давних времён. Первые упоминания о консервировании встречаются в Древнем Египте, где для сохранения продуктов использовали мёд и соль.
Маринованные овощи стали популярны в Европе в средние века. Тогда для их приготовления использовали уксус, соль, сахар и различные специи. Кабачки начали выращивать в Европе в XVI веке. Они быстро стали популярными благодаря своей неприхотливости и урожайности. Однако мариновать кабачки стали гораздо позже. Точных данных о том, когда именно это произошло, нет. В XIX веке их начали заготавливать на зиму, используя различные рецепты.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 кг;
- Зонтики укропа — 3 шт.;
- Чеснок — 6 зубчиков;
- Перец чёрный горошком — 15 шт.;
- Перец душистый — 9 шт.;
- Горчица (семена) — 3 ч.л.
Ингредиенты для маринада:
- Вода — 1,5 л;
- Соль — 50 г;
- Сахар — 180 г;
- Уксус 9% — 180 мл.
Приготовление маринованных кабачков:
Нарезаем тонкими кружочками кабачки и тонкими пластинками режем зубчики чеснока. В каждую банку кладем по зонтику укропа, высыпаем по паре зубчиков чеснока, по 5 горошин черного перца, по 3 душистого.
Добавляем по ложке горчицы в банки, кладем доверху кабачки. Заливаем кипятком кабачки и оставляем на 15 минут под крышкой.
Повторяем процедуру несколько раз.
Для маринада в кастрюлю с водой высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в воду уксус, доводим смесь до кипения.
Выливаем маринад в банки с кабачками, закрываем плотно крышками и оставляем до остывания под полотенцем.
Не забываем заранее перевернуть банки вниз крышками.
Получаются отменные маринованные кабачки на зиму.