Вкусные маринованные кабачки. Съедаются мгновенно: сладкие, пикантные, хрустящие

Маринованные кабачки — это продукт, который получают путем консервирования кабачков с добавлением уксуса, соли и специй. Консервирование продуктов — это способ их длительного хранения, который известен человечеству с давних времён. Первые упоминания о консервировании встречаются в Древнем Египте, где для сохранения продуктов использовали мёд и соль.

Маринованные овощи стали популярны в Европе в средние века. Тогда для их приготовления использовали уксус, соль, сахар и различные специи. Кабачки начали выращивать в Европе в XVI веке. Они быстро стали популярными благодаря своей неприхотливости и урожайности. Однако мариновать кабачки стали гораздо позже. Точных данных о том, когда именно это произошло, нет. В XIX веке их начали заготавливать на зиму, используя различные рецепты.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 кг;

Зонтики укропа — 3 шт.;

Чеснок — 6 зубчиков;

Перец чёрный горошком — 15 шт.;

Перец душистый — 9 шт.;

Горчица (семена) — 3 ч.л.

Ингредиенты для маринада:

Вода — 1,5 л;

Соль — 50 г;

Сахар — 180 г;

Уксус 9% — 180 мл.

Приготовление маринованных кабачков:

Нарезаем тонкими кружочками кабачки и тонкими пластинками режем зубчики чеснока. В каждую банку кладем по зонтику укропа, высыпаем по паре зубчиков чеснока, по 5 горошин черного перца, по 3 душистого.

Добавляем по ложке горчицы в банки, кладем доверху кабачки. Заливаем кипятком кабачки и оставляем на 15 минут под крышкой.

Повторяем процедуру несколько раз.

Для маринада в кастрюлю с водой высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в воду уксус, доводим смесь до кипения.

Выливаем маринад в банки с кабачками, закрываем плотно крышками и оставляем до остывания под полотенцем.

Не забываем заранее перевернуть банки вниз крышками.

Получаются отменные маринованные кабачки на зиму.