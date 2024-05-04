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Рецепт: Фисинджан — праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

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Рецепт: Фисинджан — праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Ингредиенты:
курица — 1 кг;
лук репчатый — 500 гр;
грецкие орех измельченные — 250 гр;
соус наршараб — 3 ст.л.;
кетчуп — 2 ст.л.;
алыча — 250 гр;
приправа сумах — 2 ст.л.;
масло сливочное — 50 гр.
Способ приготовления: Недавно готовила очень популярное в Азербайджане блюдо. Получилось очень вкусно, так что я решила обязательно поделиться с вами и порекомендовать приготовить его на праздничный стол.

Для него нам понадобится курица (в моем случае это были куриные крылышки), но вы можете взять любые части курятины.

Сюда понадобится много репчатого лука.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Также стакан-два грецких орехов.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Лук нарезаем.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Отправляем в блендер и перебиваем до состояния пасты.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Орехи также перебиваем в блендере.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

В это блюдо пойдет гранатовый соус Наршараб. В идеале нужен гранатовый сок, но с Наршарабом тоже получилось вкусно.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Для кислоты в идеале нужна алычовая паста или сама алыча. но купить ее сложно. Мне пришлось изворачиваться. И я взяла несколько ложек томатного кетчупа.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

А также пару столовых ложек сумаха.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Курице наливаем немного воды и добавляем лук.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Добавляем орехи.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Добавляем три ложки наршараба, кетчуп, сумах, соль по вкусу и все специи.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Все перемешиваем и ставим на тушение. Добавляем сливочное масло. В азербайджанской кухне оно часто используется.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Подавать можно как горячим так и в холодным.

Рецепт: Фисинджан - праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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