Рецепт: Фисинджан — праздничное блюдо азербайджанской кухни из курятины

Ингредиенты:

курица — 1 кг;

лук репчатый — 500 гр;

грецкие орех измельченные — 250 гр;

соус наршараб — 3 ст.л.;

кетчуп — 2 ст.л.;

алыча — 250 гр;

приправа сумах — 2 ст.л.;

масло сливочное — 50 гр.

Способ приготовления: Недавно готовила очень популярное в Азербайджане блюдо. Получилось очень вкусно, так что я решила обязательно поделиться с вами и порекомендовать приготовить его на праздничный стол.

Для него нам понадобится курица (в моем случае это были куриные крылышки), но вы можете взять любые части курятины.

Сюда понадобится много репчатого лука.

Также стакан-два грецких орехов.

Лук нарезаем.

Отправляем в блендер и перебиваем до состояния пасты.

Орехи также перебиваем в блендере.

В это блюдо пойдет гранатовый соус Наршараб. В идеале нужен гранатовый сок, но с Наршарабом тоже получилось вкусно.

Для кислоты в идеале нужна алычовая паста или сама алыча. но купить ее сложно. Мне пришлось изворачиваться. И я взяла несколько ложек томатного кетчупа.

А также пару столовых ложек сумаха.

Курице наливаем немного воды и добавляем лук.

Добавляем орехи.

Добавляем три ложки наршараба, кетчуп, сумах, соль по вкусу и все специи.

Все перемешиваем и ставим на тушение. Добавляем сливочное масло. В азербайджанской кухне оно часто используется.

Подавать можно как горячим так и в холодным.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.