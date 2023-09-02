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Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

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Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

Нередко в пекарнях и кондитерских магазинах можно услышать про такой вид выпечки как маффин. Что это за необычный кекс?

Маффин — это модное название, под которым чаще всего имеется в виду приторный сладкий кекс. Его выпекают либо очень большим, либо маленьким. Придумано название и концепция готовки маффинов в Америке.

Популярными маффины стали благодаря сетям семейного фастфуда.

Одной из характерных особенностей маффина также считается множество разнообразных начинок в составе.

Приготовим домашние маффины.

Ингредиенты для ягодных маффинов:

  • сливочное масло — 125 г;
  • сахар — 120 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 70 мл;
  • ванильный сахар — 2 ч. л.;
  • ягоды — 150 г.

Приготовление ягодных маффинов:

Тщательно взбиваем мягкое сливочное масло, в которое затем высыпаем ванильный и классический сахара. Растворяем в масле сахар, добавляем по одному яйца.

Тщательно взбиваем миксером все компоненты до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в сливочную смесь.

Перемешиваем муку со сливочной смесью при помощи лопатки, Аккуратно добавляем в тесто сметану, смешиваем лопаткой.

К полученному тесту высыпаем ягоды, перемешиваем в тесте лопаткой.

Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

Выкладываем тесто в формочки для маффинов, стараемся заполнить только ⅔ формы.

Посыпаем верхушки маффинов сахарным песком.

Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

Выпекаем маффины при 175 градусах до получаса.

Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

Не забываем оставить маффины остывать в форме на 10 минут. После этого можно извлекать американские кексы и наслаждаться выпечкой.

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