Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

Нередко в пекарнях и кондитерских магазинах можно услышать про такой вид выпечки как маффин. Что это за необычный кекс?

Маффин — это модное название, под которым чаще всего имеется в виду приторный сладкий кекс. Его выпекают либо очень большим, либо маленьким. Придумано название и концепция готовки маффинов в Америке.

Популярными маффины стали благодаря сетям семейного фастфуда.

Одной из характерных особенностей маффина также считается множество разнообразных начинок в составе.

Приготовим домашние маффины.

Ингредиенты для ягодных маффинов:

сливочное масло — 125 г;

сахар — 120 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 70 мл;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

ягоды — 150 г.

Приготовление ягодных маффинов:

Тщательно взбиваем мягкое сливочное масло, в которое затем высыпаем ванильный и классический сахара. Растворяем в масле сахар, добавляем по одному яйца.

Тщательно взбиваем миксером все компоненты до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в сливочную смесь.

Перемешиваем муку со сливочной смесью при помощи лопатки, Аккуратно добавляем в тесто сметану, смешиваем лопаткой.

К полученному тесту высыпаем ягоды, перемешиваем в тесте лопаткой.

Выкладываем тесто в формочки для маффинов, стараемся заполнить только ⅔ формы.

Посыпаем верхушки маффинов сахарным песком.

Выпекаем маффины при 175 градусах до получаса.

Не забываем оставить маффины остывать в форме на 10 минут. После этого можно извлекать американские кексы и наслаждаться выпечкой.