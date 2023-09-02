Вкусные ягодные кексы с хрустящей корочкой. Дачный рецепт: пока замешиваешь тесто, внуки собирают ягоду

Нередко в пекарнях и кондитерских магазинах можно услышать про такой вид выпечки как маффин. Что это за необычный кекс?
Маффин — это модное название, под которым чаще всего имеется в виду приторный сладкий кекс. Его выпекают либо очень большим, либо маленьким. Придумано название и концепция готовки маффинов в Америке.
Популярными маффины стали благодаря сетям семейного фастфуда.
Одной из характерных особенностей маффина также считается множество разнообразных начинок в составе.
Приготовим домашние маффины.
Ингредиенты для ягодных маффинов:
- сливочное масло — 125 г;
- сахар — 120 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 70 мл;
- ванильный сахар — 2 ч. л.;
- ягоды — 150 г.
Приготовление ягодных маффинов:
Тщательно взбиваем мягкое сливочное масло, в которое затем высыпаем ванильный и классический сахара. Растворяем в масле сахар, добавляем по одному яйца.
Тщательно взбиваем миксером все компоненты до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в сливочную смесь.
Перемешиваем муку со сливочной смесью при помощи лопатки, Аккуратно добавляем в тесто сметану, смешиваем лопаткой.
К полученному тесту высыпаем ягоды, перемешиваем в тесте лопаткой.
Выкладываем тесто в формочки для маффинов, стараемся заполнить только ⅔ формы.
Посыпаем верхушки маффинов сахарным песком.
Выпекаем маффины при 175 градусах до получаса.
Не забываем оставить маффины остывать в форме на 10 минут. После этого можно извлекать американские кексы и наслаждаться выпечкой.