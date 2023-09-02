Рисовая каша — это блюдо, которое можно подать как основное на завтрак, обед, ужин или сделать ее в качестве гарнира. Как сварить рисовую кашу в кастрюле, сделать ее сладкой или соленой, – все это не так уж и сложно, если у вас есть проверенный рецепт. А также зная некоторые правила, вы всегда сможете сделать рассыпчатую или вязкую кашу, как того требует ситуация.

Как сварить рисовую кашу на молоке в кастрюле

Как сварить рисовую кашу на молоке в кастрюле, чтобы она была нежной и вкусной, как в детстве? Этот классический рецепт позволит вам получить желаемое. Процесс приготовления несложный и не займет много времени, так что вы вполне можете использовать его для завтрака.

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 230 гр.

Вода ½ л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Масло сливочное 20 гр.

Соль на кончике ножа

Молоко коровье 1 л.

Шаги 15 мин.

Как сварить рисовую кашу на молоке в кастрюле? Крупу переберите, затем промойте проточной водой несколько раз. После этого рис будет готов к варке. Пересыпьте крупу в кастрюлю с толстым дном, влейте холодную питьевую воду. Поставьте емкость на сильный огонь и доведите воду в кастрюле до кипения. Варите 5-8 минут, время от времени помешивайте кашу. Во второй кастрюле отдельно от каши доведите до кипения литр молока, добавьте в него соль и сахар. Рис откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь. Затем выложите рис в кипящее молоко, варите 20 минут на слабом огне. Если после этого рис покажется вам твердым, проварите кашу еще минут 5. В горячую рисовую кашу добавьте небольшой кусочек сливочного масла. Плотно закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 минут. Затем рисовую кашу на молоке можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Как приготовить рисовую кашу на воде

Как приготовить рисовую кашу на воде – лучшую альтернативу молочным кашам. Она ничуть не хуже по вкусу, но зато получается более рассыпчатой. К тому же такой рецепт будет полезен тем, кто не переносить лактозу. Кашу на воде можно сделать соленой или сладкой? в зависимости от того, с чем вы хотите ее подать к столу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Крупа рисовая – 200 гр.

Вода питьевая – 300 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала промойте крупу. Меняйте воду несколько раз, пока она не станет прозрачной.

Шаг 2. Затем переложите крупу в кастрюлю и залейте ее кипящей водой. Посолите по вкусу и поставьте на огонь.

Шаг 3. Держите рис на сильном огне под крышкой в течение 3 минут. После этого убавьте огонь до среднего, продолжайте варить 7 минут. Затем убавьте огонь до минимального и держите кашу на плите еще 2 минуты.

Шаг 4. Рисовую кашу снимите с огня и оставьте под крышкой на 12 минут, чтобы крупа хорошо распарилась. По желанию можно заправить рисовую кашу сливочным маслом или подать с соусом или подливой. Приятного аппетита!

Классическая рисовая каша на молоке и воде

Классическая рисовая каша на молоке и воде – оптимальное решение для гарнира. Это одна из самых популярных видов каш, если не самая популярная. Благодаря своему универсальному вкусу, ее можно подать с овощами, любым мясом или соусом.

Время готовки – 160 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рис круглый не пропаренный – 200 гр.

Вода – 400 мл.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Сахар – по вкусу.

Масло сливочное – для подачи.

Молоко – 400-600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте рис, воду, молоко и необходимые специи. Сливочное масло понадобится для подачи, но это совсем не обязательно.

Шаг 2. Чтобы рис приготовился быстрее, можно предварительно часа на 2 замочить его в холодной воде.

Шаг 3. Затем промойте крупу и переложите ее в кастрюлю для варки. Залейте рис кипящей водой. Когда вода повторно закипит, убавьте нагрев и варите 10-20 минут.

Шаг 4. Во время варки помешивайте кашу, чтобы жидкость быстрее выпаривалась.

Шаг 5. Когда воды в кастрюле почти не останется, влейте молоко, посолите и продолжайте варить кашу до готовности в течение 10-20 минут.

Шаг 6. Добавьте сахар по вкусу и уберите кастрюлю с огня. Если вы подаете рисовую кашу отдельно, то заправьте ее сливочным маслом. Приятного аппетита!

Рисовая каша на молоке в мультиварке Редмонд

Рисовая каша на молоке в мультиварке Редмонд получается рассыпчатой и в то же время очень мягкой и нежной. А умная кухонная техника сделает всю работу за вас. Кроме того, мультиварки оснащены режимом отложенного старта. Вы можете заложить все продукты заранее и выбрать время, когда каша должна быть готова.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Крупа рисовая пропаренная – 150 гр.

Молоко – 400 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 0,5 ч.л.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пропаренный рис варится быстрее, поэтому лучше всего отдавать предпочтение именно этой крупе.

Шаг 2. В чашу мультиварки Редмонд всыпьте соль и оба вида сахара.

Шаг 3. Рисовую крупу промойте холодной водой несколько раз, чтобы вымыть крахмал.

Шаг 4. В чашу влейте молоко, в меню мультиварки выберите режим «Варка» или «Каша» на полчаса. Доведите молоко практически до кипения. Через 5-7 минут от начала готовки, всыпьте рис и перемешайте.

Шаг 5. По окончанию программы, после звукового сигнала рисовая каша будет готова. В течение приготовления несколько раз можно перемешать кашу, чтобы ничего не пригорело.

Шаг 6. Готовую рисовую кашу выложите из мультиварки Редмонд в небольшие тарелочки, добавьте сливочное масло и свежие ягоды по вкусу. Приятного аппетита!

Рисовая каша с тыквой

Рисовая каша с тыквой – интересное сочетание с оригинальным вкусом. Важно выбирать именно сахарную тыкву, тогда вы получите шикарную кашу с характерным ароматом и вкусом. Ваши близкие будут в восторге от этого яркого блюда.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Крупа рисовая – 4 ст.л.

Вода – 0,4 л.

Молоко – 200 мл.

Тыква – 300 гр.

Мед натуральный жидкий – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты по списку подготовьте заранее. Тыкву очистите от кожицы и удалите мягкую часть с семечками.

Шаг 2. Рис высыпьте в кастрюлю с водой и варите его в течение 15 минут.

Шаг 3. Тыквенную мякоть нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Через 15 минут всыпьте к рису тыквенные кубики и влейте молоко. Продолжайте варить кашу до готовности.

Шаг 5. Готовую рисовую кашу с тыквой дополните натуральным медом. Вкусное и полезное блюдо для всей семьи готово. Приятного аппетита!

Жидкая рисовая каша на молоке, как в детском саду

Жидкая рисовая каша на молоке, как в детском, готовится очень просто. Вкус у нее приятный, нежный, со сливочным ароматом. Консистенцию каши можно делать более или менее жидкой, регулируя количеством молока. Подавать кашу можно с медом, фруктами и ягодами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа рисовая круглая – 200 гр.

Вода питьевая – 0,5 л.

Молоко – 200 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Сахар – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте холодной водой несколько раз. Затем переложите ее в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 2. Залейте крупу водой и поставьте кастрюлю на огонь.

Шаг 3. Варите рис до тех пор, пока он не разварится. Каша должна напоминать по консистенции густой и вязкий крем. Посолите рис по вкусу и также добавьте сахар.

Шаг 4. Далее влейте в кастрюлю молоко, перемешайте и продолжайте варить до загустения.

Шаг 5. В конце приготовления добавьте в рисовую кашу кусочек сливочного масла.

Шаг 6. Молочная рисовая каша, как в детском саду, готова, подавайте ее на любой прием пищи в теплом виде. Приятного аппетита!

Рисовая каша с мясом

Рисовая каша с мясом – простое блюдо, которое удобно готовить. Мясо можно брать любое, какое вы больше любите, но тогда время приготовления будет меняться, например, курица готовится куда быстрее, чем говядина. Подавать рис с мясом, лучше в компании с овощным салатом или нарезкой.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 0,4 кг.

Вода – 200 мл.

Крупа рисовая – 500 гр.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Чеснок – 3 головки.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденную свинину промойте и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте мясо в глубокой сковороде.

Шаг 2. Пока жарится мясо, займитесь морковкой. Очистите ее и нарежьте соломкой.

Шаг 3. Когда мясо побледнеет, добавьте к нему морковную соломку, продолжайте жарить. Посыпьте мясо и овощи специями, это могут быть паприка, хмели-сунели, смесь перцев или другие на ваш вкус.

Шаг 4. Далее добавьте пару столовых ложек томатной пасты, перемешайте и жарьте еще 1-2 минуты.

Шаг 5. Влейте в зажарку 200 миллилитров воды и доведите ее до кипения.

Шаг 6. Рисовую крупу промойте и выложите в сковороду к мясу.

Шаг 7. С головок чеснока снимите верхний слой сухой шелухи, но не разбирайте их на зубчики. Воткните головки в трех разных местах в кашу.

Шаг 8. Накройте сковороду крышкой и томите кашу в течение 20 минут.

Шаг 9. Рисовая каша с мясом готова. Перемешайте ее и только потом раскладывайте по порциям. Приятного аппетита!

Сладкая рисовая каша с изюмом

Сладкая рисовая каша с изюмом – один из самых вкусных вариантов этого блюда. Она получается такой нежной, ароматной и вкусной, что трудно удержаться и не попросить еще одну порцию. Все правила приготовления описаны в подробном рецепте, вы без труда приготовите вкусную кашу.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 100 гр.

Изюм без косточек – 60 гр.

Вода питьевая – 300 мл.

Соль поваренная – 1/3 ч.л.

Молоко – 250 мл.

Сахар – 40 гр.

Сахар ванильный – 5 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу переберите, пересыпьте в дуршлаг и промойте холодной водой.

Шаг 2. Изюм хорошо помойте и переложите на сито, чтобы он немного просох.

Шаг 3. В кастрюлю влейте питьевую воду, посолите ее и доведите до кипения на сильном огне. Далее высыпьте промытый рис, закройте кастрюлю крышкой и варите кашу на среднем огне в течение 10 минут. Периодически помешивайте кашу ложкой.

Шаг 4. Когда через 10 минут вы откроете кастрюлю, то жидкости в ней почти не останется. Если вода все же осталась, слейте ее. Влейте к рису молоко, добавьте обычный и ванильный сахар. Кашу перемешайте и снова доведите до кипения.

Шаг 5. В рисовую кашу добавьте изюм, перемешайте и томите на слабом огне под крышкой около 12 минут, время от времени помешивайте ее. Готовую кашу держите под крышкой еще 10 минут.

Шаг 6. Подавайте сладкую рисовую кашу с изюмом, заправив сливочным маслом. Приятного аппетита!

Рисовая каша на кокосовом молоке

Рисовая каша на кокосовом молоке – просто замечательное, нежное и ароматное блюдо. С такой кашей вы здорово разнообразите свой обычный рацион питания, хоть и готовится она ничуть не сложнее обычного варианта. К тому же кокосовое молоко оказывает положительное влияние на организм.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 150 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Молоко кокосовое – 200 мл.

Вода – 200 мл.

Сахар – 4-5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты по списку для приготовления каши.

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду, кокосовое и коровье молоко. Поставьте емкость на огонь.

Шаг 3. Промойте рис проточной водой несколько раз, чтобы смыть весь крахмал с крупы. Высыпьте рисовую крупу в молоко, варите, периодически помешивая.

Шаг 4. Когда рис немного проварится, добавьте сливочное масло, соль и сахар по вкусу. доведите кашу до готовности.

Шаг 5. Рисовая каша на кокосовом молоке получается такой вкусной, что ее можно подавать без всяких добавок. Но по своему вкусу вы можете дополнить ее ягодами или вареньем. Приятного аппетита!

Молочная рисовая каша в духовке

Молочная рисовая каша в духовке, не идет ни в какое сравнение, с вареной в кастрюле на плите. За счет медленного томления ее вкус абсолютно преображается. Для приготовления каши лучше всего использовать порционные глиняные горшочки.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Крупа рисовая – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Молоко – 2 ст.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис несколько раз промойте водой. Также можно заранее на пару часов замочить ее в холодной воде.

Шаг 2. Переложите рис в емкость, предназначенную для запекания в духовке.

Шаг 3. Добавьте к крупе соль и сахар.

Шаг 4. Влейте в емкость молоко, его уровень должен не доходить до края 1,5-2 сантиметра.

Шаг 5. Положите сверху мелкие кусочки сливочного масла. Поместите емкость с рисом в холодную духовку. Первые 15-20 минут запекайте при 120 градусах. Затем увеличьте нагрев до 180 градусов и готовьте до появления аппетитной румяной молочной шапочки сверху.

Шаг 6. Рисовая каша, запеченная в духовке готова, подавать ее можно прямо в горшочке. Приятного аппетита!