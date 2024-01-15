Рецепт: Грибочки с маковой ножкой и шоколадной шляпкой — В духовке

Ингредиенты:

масло сливочное — 100;

сливки 33% — 80;

яйцо куриное свежее — 200;

сахарная пудра (сахар — 200;

мука — 300;

мак — 20;

шоколад молочный — 80;

какао-порошок — 20;

разрыхлитель теста — 10;

соль — 1-2;

сахарный сироп — 80

Способ приготовления:

Песочное тесто

Взбить сливочное масло комнатной температуры с сахаром

Добавить 1 белок, два желтка

Влить сливки

Сменить на насадку для теста

Добавить сухие ингредиенты (муку, соль, разрыхлитель, сода

Вручную завершить замес теста

Разделить тесто на три равные части

Для шляпок сформировать круглые шарики 12 штук

Сделать углубление для ножек ( например с помощью пергамента

С оставшегося теста сформировать ножки, придавая схожую форму, разрезать пополам ( ножка состоит из двух частей

Всего 24 штуки

Выпекать на пергаменте 15-20 минут в зависимости от духового шкафа

Остудить

Приготовить сахарный сироп

для соединения деталей

Варить сахар 50 гр и вода 20 гр 7-10 мин

Соединить сначала половинки ножек

Затем ножки со шляпками

Дать время для скрепления

Белок взбить с сахарной пудрой 50/50

Обмокнуть ножку в белковую пену и сразу в мак

Шляпки покрыть шоколадной глазурь с помощью кисточки:

Шоколад растопить на водяной бане

Добавить сливки и какао 2 ст ложки

1 ст ложка сливочного масла для блеска

С возращением в детство!

Рада радовать!

Инна Черкасова УЮТНЫЙ ВКУС

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Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 800 руб.