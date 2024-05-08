Торт «Наполеон» по новому рецепту. Нежный рецепт с вишней и заварным кремом

Торт “Наполеон” — это одно из самых успешных кондитерских изделий современности. Трудно представить ресторан без этого десерта. Существует две версии происхождения торта «Наполеон». Одна из них утверждает, что его впервые приготовили в 1912 году в Москве по случаю столетия победы над Наполеоном Бонапартом. Тогда это был не сладкий торт из слоёного теста, а «Наполеоновский пирог» с грибным или мясным фаршем внутри.

Другая версия гласит, что сладкий «Наполеон» был создан во Франции в 1850-х годах. Кондитеры использовали популярное тогда слоёное тесто и придали торту форму, напоминающую треуголку Наполеона. Со временем форма десерта изменилась, но название сохранилось.

Ингредиенты для теста:

мука — 500 г;

соль — щепотка;

масло сливочное — 300 г;

желтки — 4 шт.;

сметана — 130 г.

Ингредиенты для белкового суфле:

яичные белки — 4 шт.;

сахар — 200 г;

кукурузный крахмал — 100 г;

вишня — 500 г.

Ингредиенты для крема:

сахар — 200 г;

мука — 1,5 ст.л.;

кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.;

молоко — 500 мл;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное — 300 г.

Приготовление торта “Наполеон”:

Просеиваем муку для теста, солим и натираем в нее холодное сливочное масло. Перетираем масло с мукой в сливочную крошку.

Смешиваем желтки со сметаной и выливаем в сливочную крошку. Быстро замешиваем тесто сперва ложкой, затем руками.

Заворачиваем тесто в целлофан и оставляем в холодильнике на 8 часов.

Для белкового суфле взбиваем миксером белки, постепенно в белую массу высыпаем сахар. Белки должны взбиться до стоячих пиков, тогда можно высыпать к ним крахмал и перемешивать лопаткой.

Делим тесто на 6 равных частей. Раскатываем на пергаменте одну из частей теста по площади равную противню. Остальные куски теста в это время стоит убрать в холодильник.

Выкладываем ⅓ часть суфле на тесто, распределяем равномерно. Высыпаем ⅓ часть вишни на суфле. Аналогично раскатываем второй пласт теста, накрываем суфле с вишней.

Прокалываем вилкой верхушку коржа, выпекаем его при 200 градусах 20 минут. Аналогично создаем остальные коржи, выкладываем из формы сразу же после выпекания.

Для крема смешиваем сахар с крахмалом и мукой, вливаем молоко. Высыпаем в смесь ванильный сахар, на среднем огне варим до загустения. После загустения варим крем 30 секунд. Не забываем постоянно помешивать заварную основу.

Заварную основу выкладываем в сливочное масло, взбиваем вместе до однородности. Смазываем каждый корж кремом, собираем торт. Смазываем стенки и верхушку тоже кремом.

Оставляем торт на 8 часов в холодильнике.

Украсить “Наполеон” можно по желанию драже, вишней, остатками крема.