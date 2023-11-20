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Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

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Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

Трудно ли вам отказаться от сладкого в своей жизни? Бывает такое, что хочется похудеть или наладить иные процессы в своем организме. Для этого, как правило, нужно отказаться от сладкого. Но, спустя пару дней после того, как вы отказываетесь от сахара, организм начинает требовать его в двойном размере.

Данное привыкание к сахару вполне обосновано. Дело в том, что сахар для человека — это источник энергии. Он помогает нам выстраивать нормальную работоспособность мышц и мозга. Поэтому не стоит резко и полностью отказываться от сахара.

Расскажем один из рецептов полезного и простого сладкого торта.

Ингредиенты для торта:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • молоко — 100 мл;
  • растительное масло — 70 мл;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 7 г.

Приготовление торта:

В миску с яйцами высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, смешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в миску с яичной смесью, замешиваем густое тесто.

Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

Застилаем форму для выпечки (22 см в диаметре) пергаментом, выливаем туда тесто.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40-50 минут.

Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

После приготовления получается отменный бисквит, который можно просто посыпать сахарной пудрой.

Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

Также с этим бисквитом можно сделать интересный торт с заварным кремом или глазурью.

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