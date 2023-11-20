Вкусный молочный пирог. Простой рецепт, доступные продукты, быстрое приготовление

Трудно ли вам отказаться от сладкого в своей жизни? Бывает такое, что хочется похудеть или наладить иные процессы в своем организме. Для этого, как правило, нужно отказаться от сладкого. Но, спустя пару дней после того, как вы отказываетесь от сахара, организм начинает требовать его в двойном размере.
Данное привыкание к сахару вполне обосновано. Дело в том, что сахар для человека — это источник энергии. Он помогает нам выстраивать нормальную работоспособность мышц и мозга. Поэтому не стоит резко и полностью отказываться от сахара.
Расскажем один из рецептов полезного и простого сладкого торта.
Ингредиенты для торта:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- молоко — 100 мл;
- растительное масло — 70 мл;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 7 г.
Приготовление торта:
В миску с яйцами высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, смешиваем.
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в миску с яичной смесью, замешиваем густое тесто.
Застилаем форму для выпечки (22 см в диаметре) пергаментом, выливаем туда тесто.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 40-50 минут.
После приготовления получается отменный бисквит, который можно просто посыпать сахарной пудрой.
Также с этим бисквитом можно сделать интересный торт с заварным кремом или глазурью.