Запеканка «Всего по 3» из творога

Не секрет, что выпечка любит точность. Это касается количества ингредиентов, используемых во время ее приготовления. Ведь иногда даже парочка граммов может испортить блюдо. Как же хорошо, что есть рецепты, которые не требуют скрупулезного взвешивания продуктов. К ним относится творожная запеканка «Всего по 3».

Кулинарные весы для ее готовки не понадобятся. Вы быстро и легко запомните пропорции, что позволит вам выпекать такое ароматное сладкое блюдо из творога с неимоверной скоростью.

Как готовится творожная запеканка «Всего по 3»

Чтобы запеканка обладала очень нежной консистенцией и была чрезвычайно пышной, добавьте к творогу яичные белки. Их следует взбить до крепких пиков. Затем уже белки можно вмешивать в творожное тесто. Делайте это аккуратно, двигаясь снизу вверх. В результате запеканка не опадет после приготовления.

Ингредиенты

Творог3 стак. Яйцо3 шт. Манка3 ст. л. Сахар3 ст. л. Соль2 щеп. Ванилин1 щеп. Изюм3 ст. л. Сметана3 ст. л. Лимонная цедра по вкусу

Приготовление

Поместите изюм в миску. Залейте его кипящей водой. Оставьте изюм на кухне на 15 минут.В большую глубокую емкость выложите творог. Возьмите яйца. Отделите белки от желтков. Введите яичные желтки и сметану жирностью 20 % к творогу. Всыпьте сахар, 1 щеп. соли и ванилин. Добавьте к творогу манку. Перемешайте ингредиенты ложкой. Затем взбейте всё до кремообразной консистенции, используя погружной блендер.Слейте с изюма воду. Просушите его, используя бумажные полотенца. Добавьте изюм и натертую на мелкой терке цедру лимона к творожной массе. Перемешайте до однородности. В отдельной емкости соедините яичные белки с 1 щеп. соли. Взбейте их миксером до устойчивых пиков. Постепенно добавьте взбитые белки к творогу, перемешивая всё до однородности движениями снизу вверх.Дно формы для выпекания диаметром 20 см застелите пергаментом. Смажьте ее сливочным маслом. Выложите творожную массу в форму. Разровняйте ее, используя кулинарную лопатку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте в нее форму. Выпекайте десерт в течение 35–45 минут.

Подавать такое блюдо вы можете с джемом, сметаной или со сгущенным молоком. Такие добавки прекрасно дополнят вкус творожной запеканки. Кстати, ранее мы рассказывали, как не ошибиться в выборе и приобрести действительно качественное сгущенное молоко в магазине.