Описание приготовления:

Для приготовления стеклянного печенья можно взять любые леденцы и измельчить в любую крошку. При желании глазурью можно украсить трубу, крышу и окошко. Глаза и пуговицы легче всего сделать при помощи обычной зубочистки или кондитерского фломастера.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука 120 Грамм

Масло сливочнoe 65 Грамм

Мука миндальная 25 Грамм

Сахарная пудра 53 Грамм (в тесто)

Яйцо 1/2 Штуки

Леденцы 50 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахарная пудра 40 Грамм (для глазури)

Белок яичный 9 Грамм

Сок лимона 2 Капли

Шоколад 10 Грамм (темный)

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

325 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

67 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Стеклянное печенье "Снеговик в домике"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления стеклянного печенья "Снеговик в домике". Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

Мягкое сливочное масло немного взбейте. Соедините его с сахарной пудрой, солью, ванильным сахаром и перемешайте венчиком.

Разбейте в масло яйцо и перемешайте венчиком до однородной массы.

Просейте в массу пшеничную муку и всыпьте миндальную муку.

Замешайте мягкое тесто.

Раскатайте тесто между двух пергаментов в тонкий пласт толщиной 0.5 сантиметров. Сверните пласт в рулон и уберите в холодильник на один час.

Разверните тесто и вырежьте формочкой заготовки домиков. Выложите их на противень с пергаментом или ковриком для выпечки. При помощи круглой выемки или подходящей рюмки вырежьте окошко.

Леденцы измельчите в крошку и всыпьте ее в отверстие окошка. Леденцы должны быть ниже поверхности печенья.

Поставьте противень с печеньем в горячую духовку и выпекайте печенье в течение 10-12 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье достаньте и дайте ему полностью остыть.

Белок взбейте в пену, соедините с сахарной пудрой и лимонным соком. Переложите массу в кондитерский корнетик. Шоколад растопите на водяной бане. Отсадите в окошко на карамель снеговиков, при помощи шоколада сделайте пуговки, глазки и ротик. Над снеговиками сделайте точки снежинок. Дайте глазури высохнуть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!