Описание приготовления:
Для приготовления стеклянного печенья можно взять любые леденцы и измельчить в любую крошку. При желании глазурью можно украсить трубу, крышу и окошко. Глаза и пуговицы легче всего сделать при помощи обычной зубочистки или кондитерского фломастера.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 120 Грамм
- Масло сливочнoe 65 Грамм
- Мука миндальная 25 Грамм
- Сахарная пудра 53 Грамм (в тесто)
- Яйцо 1/2 Штуки
- Леденцы 50 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахарная пудра 40 Грамм (для глазури)
- Белок яичный 9 Грамм
- Сок лимона 2 Капли
- Шоколад 10 Грамм (темный)
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
325 ккал
Калорийность
12 г
Белки
1 г
Жиры
67 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Стеклянное печенье "Снеговик в домике"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления стеклянного печенья "Снеговик в домике". Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.
Мягкое сливочное масло немного взбейте. Соедините его с сахарной пудрой, солью, ванильным сахаром и перемешайте венчиком.
Разбейте в масло яйцо и перемешайте венчиком до однородной массы.
Просейте в массу пшеничную муку и всыпьте миндальную муку.
Замешайте мягкое тесто.
Раскатайте тесто между двух пергаментов в тонкий пласт толщиной 0.5 сантиметров. Сверните пласт в рулон и уберите в холодильник на один час.
Разверните тесто и вырежьте формочкой заготовки домиков. Выложите их на противень с пергаментом или ковриком для выпечки. При помощи круглой выемки или подходящей рюмки вырежьте окошко.
Леденцы измельчите в крошку и всыпьте ее в отверстие окошка. Леденцы должны быть ниже поверхности печенья.
Поставьте противень с печеньем в горячую духовку и выпекайте печенье в течение 10-12 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье достаньте и дайте ему полностью остыть.
Белок взбейте в пену, соедините с сахарной пудрой и лимонным соком. Переложите массу в кондитерский корнетик. Шоколад растопите на водяной бане. Отсадите в окошко на карамель снеговиков, при помощи шоколада сделайте пуговки, глазки и ротик. Над снеговиками сделайте точки снежинок. Дайте глазури высохнуть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!