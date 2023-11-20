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Стеклянное печенье «Снеговик в домике»

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Стеклянное печенье «Снеговик в домике»

Описание приготовления:

Для приготовления стеклянного печенья можно взять любые леденцы и измельчить в любую крошку. При желании глазурью можно украсить трубу, крышу и окошко. Глаза и пуговицы легче всего сделать при помощи обычной зубочистки или кондитерского фломастера.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 120 Грамм
  • Масло сливочнoe 65 Грамм
  • Мука миндальная 25 Грамм
  • Сахарная пудра 53 Грамм (в тесто)
  • Яйцо 1/2 Штуки
  • Леденцы 50 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахарная пудра 40 Грамм (для глазури)
  • Белок яичный 9 Грамм
  • Сок лимона 2 Капли
  • Шоколад 10 Грамм (темный)
  • Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

325 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

67 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Стеклянное печенье "Снеговик в домике"»

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления стеклянного печенья "Снеговик в домике". Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Мягкое сливочное масло немного взбейте. Соедините его с сахарной пудрой, солью, ванильным сахаром и перемешайте венчиком.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Разбейте в масло яйцо и перемешайте венчиком до однородной массы.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Просейте в массу пшеничную муку и всыпьте миндальную муку.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Замешайте мягкое тесто.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Раскатайте тесто между двух пергаментов в тонкий пласт толщиной 0.5 сантиметров. Сверните пласт в рулон и уберите в холодильник на один час.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Разверните тесто и вырежьте формочкой заготовки домиков. Выложите их на противень с пергаментом или ковриком для выпечки. При помощи круглой выемки или подходящей рюмки вырежьте окошко.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Леденцы измельчите в крошку и всыпьте ее в отверстие окошка. Леденцы должны быть ниже поверхности печенья.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Поставьте противень с печеньем в горячую духовку и выпекайте печенье в течение 10-12 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье достаньте и дайте ему полностью остыть.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Белок взбейте в пену, соедините с сахарной пудрой и лимонным соком. Переложите массу в кондитерский корнетик. Шоколад растопите на водяной бане. Отсадите в окошко на карамель снеговиков, при помощи шоколада сделайте пуговки, глазки и ротик. Над снеговиками сделайте точки снежинок. Дайте глазури высохнуть и подавайте к столу.

Стеклянное печенье "Снеговик в домике"

Приятного аппетита!

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