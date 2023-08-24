ГлавнаяРецептыВкус Крыма на столе – рецепт плацинды с сыром и зеленью Вкус Крыма на столе – рецепт плацинды с сыром и зеленью Admin 24 августа 2023 На чтение: 2 минуты Нравится: 0 Если вы еще не пробовали плацинды (паляницы с домашним сыром и зеленью) советуем не тратить попусту время и обязательно приготовить их в эти выходные. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Плацинды – традиционное блюдо, которое часто готовят на юге Украины: в Херсоне и Крыму. Также они популярны в молдавской кухне. Вкусные лепешки с творожной начинкой и большим количеством зелени станут одними из любимых закусок к столу. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Также их можно готовить с другими начинками: мясным фаршем, грибами или даже со сладкими вишнями. Плацинды с сыром и зеленью Время: 2 часа Порции: 9 штук Ингредиенты: – 1300 граммов муки; – 600 граммов воды; – 15 граммов соли; – 20 граммов уксуса; – 30 граммов масла; – 2 яйца. Приготовление: Сочетаем все ингредиенты и замешиваем тесто в течение 20 минут до идеальной однородности и эластичности. Заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник на 2 часа отдохнуть. Ингредиенты для начинки: – 900 граммов домашнего творога; – 400 граммов брынзы; – 2 яйца; – 100 граммов укропа; – 400 граммов зеленого лука; – 10 граммов соли; – 4 грамма черного молотого перца; – 30 граммов чеснока. Приготовление: Нарезаем зелень, натираем сыр, совмещаем все ингредиенты в одну массу. Тесто раскатываем максимально тонко как можем. Выкладываем начинку и растягиваем осторожно края теста, накрываем начинку, залепляя шов. Жарим сразу, в большом количестве растительного масла, на среднем огне с двух сторон. Плацинды подаем к столу горячими. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить перчики в сметане по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как выбрать культиватор: основные характеристики и критерии выбораНовый Год в Крыму Металлические стеллажи для хранения шин: удобство и функциональностьДвухуровневые натяжные потолки своими руками (фото и видео)Автоклавированный аэрированный бетон (ААб) Поделитесь с друзьями Нравится: 0