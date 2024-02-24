Суп с плавленым сыром и фрикадельками: вкусное и легкое блюдо

Вместо гороха для приготовления супа можно взять любую другую крупу или макаронные изделия. Перед подачей добавьте в суп сухарики для более насыщенного вкуса.

Легкий суп с фрикадельками и плавленным сыром – блюдо, которое прекрасно утолит голод и получается очень вкусным. Готовить его очень просто, если воспользоваться рецептом из кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день».

Суп с плавленым сыром и фрикадельками

Ингредиенты на 3 литра:

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

масло растительное;

вода – 2,5 л;

картофель – 4-5 шт;

зеленый горошек – 150 гр;

плавленый сыр – 160 гр;

специи: соль, перец, хмели-сунели;

зелень.

Для фрикаделек:

фарш – 300 гр;

лук – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

панировочные сухари – 2,5 ст. л;

специи: соль, перец, паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

Для фрикаделек соединить фарш, измельченный лук и чеснок, панировочные сухари, специи. Хорошо перемешать и сформировать с помощью чайной ложки фрикадельки.

Далее делаем зажарку. Лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистости. Добавить натертую на мелкой терке морковь, пожарить, помешивая, еще несколько минут.

В кастрюлю с кипятком выложить нарезанный картофель, горошек и фрикадельки. Варить 15 минут. Далее выложить специи, зажарку, плавленый творог и проварить еще несколько минут. В конце добавить мелко порубленную зелень. Накрыть крышкой, снять с огня и дать несколько минут настояться. При подаче можно добавить в суп сухарики.

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