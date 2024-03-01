Закуски, которые готовятся в два счёта, — находка для хозяек, что не имеют много свободного времени для проведения на кухне. Питательный салат с руколой и помидорами как раз относится к этой категории быстрых блюд.
Готовится такая закуска очень легко. Необходимо лишь нарезать овощи и сыр, а также решить, что вы будете к ним добавлять: креветки или куриное филе. Если вам больше по душе второй вариант, нарежьте мясо небольшими кубиками. Обжарьте его на сковороде с подсолнечным маслом до готовности и затем добавьте к остальным компонентам блюда.
Как приготовить витаминный салат с руколой и помидорами
Кстати, вы можете при потребности заменить кедровые орехи на грецкие. Только вторые необходимо будет нарезать небольшими кусочками. С грецкими орешками такой салат не утратит свой неповторимый вкус, можете об этом не переживать.
Ингредиенты
Помидоры черри200 г Руккола120 г Моцарелла130 г Креветки150 г Кедровые орехи50 г Оливковое масло3 ст. л. Лимонный сок1 ст. л. Горчица1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Тщательно промываем помидоры черри под проточной водой. Разрезаем их пополам или на четвертинки (в зависимости от размера томатов).Берем моцареллу. Нарезаем ее кубиками одинакового размера. Соединяем помидоры черри с моцареллой в глубокой емкости.
Хорошенько промываем руколу. Обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Разрезаем зелень на 4 части. Всыпаем руколу к помидорам и сыру.Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем на ней предварительно размороженные небольшие креветки в течение 5 минут. Солим их и перчим. Даем морепродуктам остыть.Готовим заправку. В небольшую емкость вливаем свежевыжатый лимонный сок. Добавляем горчицу. Вливаем 2 ст. л. оливкового масла. Перемешиваем всё до однородной смеси.
Вливаем заправку к соединенным ингредиентам в миске. Добавляем к ним креветки и кедровые орешки. Вливаем еще 1 ст. л. оливкового масла.Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты.
Подавать салат с руколой и креветками следует сразу же после приготовления. Дело в том, что зелень с томатами может быстро дать сок, из-за чего закуска довольно скоро потеряет свой аппетитный вид. Чтобы это не успело случиться, презентуйте ее родным из-под ножа.