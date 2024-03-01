Закуски, которые готовятся в два счёта, — находка для хозяек, что не имеют много свободного времени для проведения на кухне. Питательный салат с руколой и помидорами как раз относится к этой категории быстрых блюд.

Готовится такая закуска очень легко. Необходимо лишь нарезать овощи и сыр, а также решить, что вы будете к ним добавлять: креветки или куриное филе. Если вам больше по душе второй вариант, нарежьте мясо небольшими кубиками. Обжарьте его на сковороде с подсолнечным маслом до готовности и затем добавьте к остальным компонентам блюда.

Как приготовить витаминный салат с руколой и помидорами

Кстати, вы можете при потребности заменить кедровые орехи на грецкие. Только вторые необходимо будет нарезать небольшими кусочками. С грецкими орешками такой салат не утратит свой неповторимый вкус, можете об этом не переживать.

Ингредиенты

Помидоры черри200 г Руккола120 г Моцарелла130 г Креветки150 г Кедровые орехи50 г Оливковое масло3 ст. л. Лимонный сок1 ст. л. Горчица1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем помидоры черри под проточной водой. Разрезаем их пополам или на четвертинки (в зависимости от размера томатов).Берем моцареллу. Нарезаем ее кубиками одинакового размера. Соединяем помидоры черри с моцареллой в глубокой емкости. Хорошенько промываем руколу. Обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Разрезаем зелень на 4 части. Всыпаем руколу к помидорам и сыру.Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем на ней предварительно размороженные небольшие креветки в течение 5 минут. Солим их и перчим. Даем морепродуктам остыть.Готовим заправку. В небольшую емкость вливаем свежевыжатый лимонный сок. Добавляем горчицу. Вливаем 2 ст. л. оливкового масла. Перемешиваем всё до однородной смеси. Вливаем заправку к соединенным ингредиентам в миске. Добавляем к ним креветки и кедровые орешки. Вливаем еще 1 ст. л. оливкового масла.Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты.

Подавать салат с руколой и креветками следует сразу же после приготовления. Дело в том, что зелень с томатами может быстро дать сок, из-за чего закуска довольно скоро потеряет свой аппетитный вид. Чтобы это не успело случиться, презентуйте ее родным из-под ножа.